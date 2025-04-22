Конкурс, который объединяет: история Евровидения и главные правила

Каждый год миллионы фанатов по всему миру ждут Евровидения. Это не просто международный песенный конкурс, это — шоу, которое объединяет разные культуры, а также заряжает атмосферой праздника и музыки.

С чего началась история Евровидения и по каким правилам страны-участницы соревнуются за победу — читайте далее в материале.

История конкурса Евровидение

Идея создать песенный конкурс, который объединит европейские нации после Второй мировой войны, появилась в 1955 году. Предложение выдвинул швейцарец Марсель Безансон во время встречи стран Европейского вещательного союза в Монако.

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За модель мероприятия был взят песенный фестиваль Санремо, который проводился в Италии. Организация конкурса была также смелым технологическим экспериментом, ведь спутникового телевидения еще не существовало, поэтому приходилось пользоваться наземной микроволновой сетью.

Первый конкурс Евровидение прошел 24 мая 1956 года в швейцарском городе Лугано. В нем приняли участие семь стран, каждая из которых представила по две песни. Победу одержала страна-хозяйка мероприятия. Уже с 1957 года организаторы ввели ограничение — одна песня от каждого участника.

До 2004 года Евровидение состояло только из финала. Однако в связи с постоянным увеличением стран, желающих принять участие в конкурсе, был создан дополнительный раунд квалификации — полуфинал. В 2008 году добавили второй полуфинал.

С каждым годом Евровидение росло в масштабах, популярности и технических возможностях. В конкурсе принимали участие такие артисты, как ABBA (Швеция, 1974), Селин Дион (Швейцария, 1988), Тото Кутуньо (Италия, 1990). Украина дебютировала на Евровидении в 2003 году, и с тех пор одержала три победы.

Основные правила Евровидения

В Евровидении могут участвовать только те страны, которые являются активными членами Европейского вещательного союза (EBU). Каждое государство присылает одну песню, которая будет представлять его на конкурсе.

Продолжительность композиции не должна превышать трех минут. Также запрещено присылать песни, которые были выпущены ранее чем за определенный период до начала Евровидения. Цель этого правила — обеспечить участие в конкурсе только новых треков, а не уже популярных хитов.

Все страны-участницы Евровидения должны пройти через один из полуфиналов. Однако государства Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и страна-хозяйка конкурса автоматически попадают в гранд-финал.

Артисты исполняют свои песни вживую, а шоу транслируется ЕМС через сеть Евровидения одновременно во всех странах. После выступления всех участников начинается процесс голосования.

Итоговые баллы складываются из оценок национальных жюри и телезрителей. Голосовать за песню своей страны — нельзя. Победитель Евровидения получает трофей в виде стеклянного микрофона, а также право принимать конкурс в своей стране в следующем году.

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