95% — это клевета: Руслан Ханумак резко ответил на интервью Алины Шаманской

Шоумен Руслан Ханумак опубликовал эмоциональное обращение в ответ на громкое интервью своей бывшей жены, блогера Алины Шаманской.

Ханумак “наехал” на Шаманскую

В ролике, появившемся в его Instagram, Ханумак заявил, что не собирается оправдываться, но при этом обвинил Шаманскую в манипуляции фактами и публичном унижении.

— 95% того интервью — это клевета, выдумка, искаженная информация, бред. И это ее личное видение, которое подкреплено только эмоциями, — заявил он.

Ханумак подчеркнул, что не боится хейта, но молчать больше не намерен, потому что на него «три года и два с половиной часа льется грязь без всяких доказательств, с постоянными угрозами». Он отметил, что решил не создавать дискуссий вокруг интервью только из-за наличия у них сына, который когда-то все это увидит.

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Также шоумен призвал Шаманскую к открытому обсуждению конфликта с участием нейтрального ведущего, психолога и даже ее подписчиков.

Напомним, недавно Алина Шаманская впервые публично рассказала о причинах развода с Русланом Ханумаком. В интервью она заявила, что в отношениях подверглась “нарциссическому абьюзу, газлайтингу и унижениям”, а также обвинила экс-супруга в физическом наказании их общего сына во время дня рождения. Этот случай, по ее словам, стал последней каплей в отношениях. К слову, сам Ханумак этот факт четко не опроверг, но намекнул на неоднозначность заявления.

Брак пары официально завершился в 2024 году, хотя о разрыве стало известно еще в январе 2023-го. Бывшие партнеры имеют общего сына Артура. После развода Ханумак переехал в США, чтобы жить ближе к ребенку, а Шаманская вернулась в Киев, где теперь живет и мальчик.

Фото: Алина Шаманская, Руслан Ханумак

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