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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

95% – це наклеп: Руслан Ханумак різко відповів на інтерв’ю Аліни Шаманської

Руслан Ханумак та Аліна Шаманська

Шоумен Руслан Ханумак опублікував емоційне звернення у відповідь на гучне інтерв’ю своєї колишньої дружини, блогерки Аліни Шаманської.

Ханумак “наїхав” на Шаманську

У ролику, що з’явився в його Instagram, Ханумак заявив, що не збирається виправдовуватися, але водночас звинуватив Шаманську у маніпуляції фактами та публічному приниженні.

– 95% того інтерв’ю – це наклеп, вигадка, перекручена інформація, маячня. І це її особисте бачення, яке підкріплене тільки емоціями, – заявив він.

Ханумак наголосив, що не боїться хейту, але мовчати більше не має наміру, бо на нього “три роки та дві з половиною години ллється бруд без жодних доказів, з постійними погрозами”. Він зазначив, що вирішив не створювати дискусій довкола інтерв’ю лише через наявність у них сина, який колись усе це побачить.

Зараз дивляться

Також шоумен закликав Шаманську до відкритого обговорення конфлікту за участі нейтрального ведучого, психолога і навіть її підписників.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська вперше публічно розповіла про причини розлучення з Русланом Ханумаком. В інтерв’ю вона заявила, що у стосунках зазнала “нарцисичного аб’юзу, газлайтингу та принижень”, а також звинуватила ексчоловіка у фізичному покаранні їхнього спільного сина під час дня народження. Цей випадок, за її словами, став останньою краплею у стосунках. До слова, сам Ханумак цей факт чітко не спростував, але натякнув на неоднозначність заяви.

Шлюб пари офіційно завершився у 2024 році, хоча про розрив стало відомо ще в січні 2023-го. Колишні партнери мають спільного сина Артура. Після розлучення Ханумак переїхав до США, щоб жити ближче до дитини, а Шаманська повернулася до Києва, де тепер живе й хлопчик.

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Фото: Аліна ШаманськаРуслан Ханумак

Аліна Шаманська, Руслан Ханумак
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