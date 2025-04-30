Вдарив сина: Шаманська зізналася, що стало останньою краплею у шлюбі з Ханумаком

Блогерка Аліна Шаманська вперше розповіла, що стало останньою краплею у шлюбі з шоуменом Русланом Ханумаком. Про розрив стосунків пари стало відомо на початку 2023 року, однак офіційно вони розлучилися влітку 2024-го.

Шаманська про розлучення з Ханумаком

Аліна зізналась, що під час стосунків з Русланом пережила газлайтинг, нарцисичний аб’юз, знецінення і приниження. Як стверджує блогерка, протягом шлюбу Ханумак листувався з різними дівчатами – це були як дружні, так і романтичні переписки, та навіть сексуального характеру. Тривалий час Шаманська намагалася врятувати стосунки, працювала над собою, адже кохала і думала, що проблема саме в ній.

Блогерка попросила про розлучення з Ханумаком ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, однак в лютому 2022 року вони разом виїхали за кордон, а згодом – переїхали до США, де майже рік жили в різних кімнатах. За словами Аліни, вона погодилася жити з Русланом в одному будинку лише заради їхнього спільного сина Артура, якому на той момент було чотири роки.

Зараз дивляться

Останньою краплею у шлюбі та спільному проживанні стало те, що Ханумак дав ляпаса Артуру в день його народження при його друзях.

– Він вдарив мого сина на його дні народженні при гостях по обличчю. Але це не було побиття якесь дуже сильне. Це було більше морально жахливо. Це сталося через те, що синок не хотів розмовляти телефоном з бабусею і дідусем (батьками Руслана, – Ред.). Для нього та родина, в якій він народився та виріс – ото родина. А ким була я для нього – я сама до кінця не розумію, – сказала блогерка.

Аліна наголосила, що має зовсім інше бачення виховання дітей, а фізичне насильство вона вважає проявом слабкості.

– Я сказала на наступний день: все, будь ласка. І він збирає речі та відправляється до України. От так закінчилися, слава Богу, наші стосунки, – поділилася Шаманська.

Блогерка тривалий час жила в США, адже хотіла бути на різних континентах з колишнім чоловіком. Однак згодом Ханумак разом зі своєю новою дівчиною та її дитиною вирішив переїхати до Америки, щоб жити поряд з сином. Після цього Аліна наважилася на переїзд в Київ.

Джерело : Маша Єфросиніна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.