Роскошной жизни конец: стало известно, чем P. Diddy расплачивается за решеткой

Стало известно, что скандальный рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, вынужден использовать как валюту за решеткой.

Сейчас он находится под арестом в федеральной тюрьме в Бруклине, ожидая суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете.

Чем P. Diddy расплачивается в тюрьме

Как пишет издание Express, рэп-магнат Шон Комбс использует макрель как деньги за решеткой.

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55-летняя звезда, которая когда-то щеголяла бриллиантами и дизайнерской одеждой, теперь торгует консервами со скумбрией, так называемыми Macks (a pack of mackerel), которые стали новой тюремной валютой после запрета сигарет.

Шон Комбс находится в 4 North — общежитии, где проживает около 20 заключенных. Хотя адвокаты рэпера ожидали, что он будет изолирован в специальном корпусе, ему предоставили немного больше свободы.

В 4 North заключенные могут свободно передвигаться и не сидеть постоянно в камерах, пользоваться телевизорами, микроволновками и даже заниматься спортом в общей зоне, хотя их регулярно проверяют сотрудники исправительных учреждений.

Питание базовое: завтрак подают в 07:00, а такие блюда, как лазанья и паста фазул, появляются в меню лишь раз в месяц. Снеки можно купить в комиссионном магазине — Cheez-Its стоят $3,65, а упаковка из шести Snickers обойдется в $5,95.

Телефонные звонки ограничиваются 15 минутами. Посетителей к P. Diddy пускают только по вторникам, а все встречи и контакты контролируются. Источники сообщают, что рэпер, который отрицает все обвинения, остается сосредоточенным на подготовке к судебному процессу.

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