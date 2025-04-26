Вирджиния Джуффре, которая обвиняла принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии, совершила самоубийство в возрасте 41 года.

Об этом сообщила ее семья, пишет BBC.

Это произошло на ее ферме в Западной Австралии. У нее остались трое детей.

Сейчас смотрят

Родственники Джуффре, сообщая о ее смерти, заявили, что она была “ожесточенной воительницей в борьбе с сексуальным насилием” и что “бремя насилия… стало невыносимым”.

– Она покончила жизнь самоубийством после того, как всю жизнь была жертвой сексуального насилия и торговли людьми, – говорится в их заявлении.

По словам семьи женщины, смерть расследуют детективы отдела тяжких преступлений, предварительная информация свидетельствует о том, что смерть не подозрительная.

Джуффре обвиняла принца Эндрю и Эпштейна в сексуальном насилии

Джуффре была одной из самых ярких представителей обвинений в сексуальных преступлениях финансиста Эпштейна и Гислейн Максвелл, его бывшей девушки.

Джуффре утверждала, что они продали ее герцогу Йоркскому, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю, сын королевы Великобритании Елизаветы II, решительно это отрицал.

По словам Джуффре, она в 2000 году впервые встретилась с принцем в доме подруги и партнера Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, которая и завербовала несовершеннолетнюю Вирджинию.

Женщина говорила, что с 2000-го по 2002-й являлась жертвой сексуальной эксплуатации Эпштейна, то есть в возрасте 16-18 лет. По ее словам, Эпштейн принуждал ее к сексу с разными людьми, а также угрожал ей.

Вирджиния утверждала, что занималась сексом с принцем Эндрю трижды: в Лондоне во время поездки в 2001 году, в особняке Эпштейна в Нью-Йорке, когда ей было 17 лет, и на Виргинских островах, когда ей было 18. Принц Эндрю отрицал обвинения и заявлял, что не помнит Джуффре, но есть их совместное фото в лондонском таунхаусе.

Против принца Эндрю Джуффре подала федеральный иск в 2021 году, который он согласился урегулировать за нераскрытую сумму в 2022 году. Из-за обвинений и причастности к делу Эпштейна принц Эндрю отказался от исполнения обязанностей членов королевской семьи.

Эпштейн был арестован в 2019 году. По версии обвинения, в 2002-2005 гг. миллиардер приглашал девушек, самым молодым из которых было 14 лет, в свои дома во Флориде и на Манхэттене в Нью-Йорке. За сексуальные услуги он по данным стороны обвинения платил девушкам сотни долларов.

Сам Эпштейн отвергал все обвинения и настаивал, что встречи проходили по обоюдному согласию, и он был уверен, что девушки были совершеннолетними.

Эпштейн покончил с собой в августе 2019 года, находясь в тюрьме Нью-Йорка в ожидании суда по обвинению в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Первые обвинения относительно этого были направлены еще в 2005-м. Но тогда он получил всего 1,5 года тюрьмы. После этого он был снова арестован как правонарушитель, который совершал сексуальные преступления.

Сын королевы Елизаветы является одним из самых известных людей, связанных с Джеффри Эпштейном.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.