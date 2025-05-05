Розкішному життю кінець: стало відомо, чим P. Diddy розплачується за ґратами

Стало відомо, що скандальний репер Шон Комбс, відомий як P. Diddy, змушений використовувати як валюту за ґратами.

Наразі він перебуває під арештом у федеральній в’язниці в Брукліні, чекаючи на суд за звинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті.

Чим P. Diddy розплачується у в’язниці

Як пише видання Express, реп-магнат Шон Комбс використовує макрель як гроші за ґратами.

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55-річна зірка, яка колись хизувалася діамантами і дизайнерським одягом, тепер торгує консервами зі скумбрією, так званими Macks (a pack of mackerel), які стали новою тюремною валютою після заборони цигарок.

Шон Комбс перебуває у 4 North – гуртожитку, де проживає близько 20 ув’язнених. Хоча адвокати репера очікували, що він буде ізольований у спеціальному корпусі, йому надали трохи більше свободи.

В 4 North ув’язнені можуть вільно пересуватися та не сидіти постійно в камерах, користуватися телевізорами, мікрохвильовками і навіть займатися спортом у загальній зоні, хоча їх регулярно перевіряють співробітники виправних установ.

Харчування базове: сніданок подають о 07:00, а такі страви, як лазанья і паста фазул, з’являються в меню лише раз на місяць. Снеки можна купити в комісійному магазині – Cheez-Its коштують $3,65, а пакування з шести Snickers обійдеться у $5,95.

Телефонні дзвінки обмежуються 15 хвилинами. Відвідувачів до P. Diddy пускають лише по вівторках, а всі зустрічі і контакти контролюються. Джерела повідомляють, що репер, який заперечує усі звинувачення, залишається зосередженим на підготовці до судового процесу.

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