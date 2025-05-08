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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

Топ-менеджера крупнейшего театрального форума Европы увольняют из-за секс-скандала

секс-скандал навколо театрального фестиваля у Франції

Заместитель директора одного из самых престижных театральных форумов Европы Пьер Жандронно покинет свою должность 13 июня 2025 года. Об этом официально сообщил директор Фестиваля в Авиньоне Тьягу Родригеш.

Формально причиной названы “личные обстоятельства” и “новые профессиональные планы”, но решение принято на фоне сообщений о сексуальных домогательствах со стороны Жандронно, которые касаются периода до его работы в Авиньоне.

Секс-скандал в театральном сообществе Франции — что известно

В ноябре 2024 года во французское министерство культуры поступили сигналы о возможном сексуальном насилии. Ведомство передало дело в прокуратуру, а руководство фестиваля инициировало внутреннее расследование. Его провел независимый антикризисный кабинет, пишет Le Monde.

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Как уточнил Родригеш, несколько независимых юристов не обнаружили доказательств того, что Жандронно совершал домогательства или насилие уже во время работы в фестивале.

Однако сам факт обвинений, касающихся предыдущих мест работы, создал вокруг него атмосферу подозрений и сделал невозможным эффективное выполнение обязанностей. В результате, как заявили в руководстве, решение о его увольнении было принято “по соглашению сторон”.

Другие заявления против Пьера Жандронно

Похожие обвинения в отношении Пьера Жандронно расследовали и после проведения Фестиваля осени в Париже, где он работал до 2023 года. По словам нынешнего директора фестиваля Эммануэля Демарси-Мотта, в 2024 году уже после увольнения Жандронно одна из бывших сотрудниц сообщила, что подверглась от него сексуальным домогательствам. Там также провели внутреннюю проверку, но поскольку на тот момент фигурант больше не работал в заведении, официальных дисциплинарных мер не принимали.

До работы в Авиньоне Пьер Жандронно занимал должности национального продюсера в Сцене де Сенар и был директором по производству в Центре драматического искусства в Монтрейе. Должность заместителя директора Фестиваля в Авиньоне он получил в феврале 2023 года.

Между тем в Украине продолжается секс-скандал в сфере театрального образования. Напомним, что бывшие студентки КНУТКиТ имени Карпенко-Карого обвинили режиссера и преподавателя Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах.

Полиция Киева открыла уголовное производство. Билоуса временно отстранили от преподавания, но после он вернулся к работе в Молодом театре и получил звание доцента.

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Фото: Spedidam

секс-скандал, театр, Фестиваль, Франция
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