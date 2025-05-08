Топменеджера найбільшого театрального форуму Європи звільняють через секс-скандал

Заступник директора одного з найпрестижніших театральних форумів Європи П’єр Жандронно залишить свою посаду 13 червня 2025 року. Про це офіційно повідомив директор Фестивалю в Авіньйоні Т’ягу Родрігеш.

Формально причиною названо “особисті обставини” та “нові професійні плани”, але рішення ухвалено на тлі повідомлень про сексуальні домагання з боку Жандронно, які стосуються періоду до його роботи в Авіньйоні.

Секс-скандал в театральній спільноті Франції – що відомо

У листопаді 2024 року до французького Міністерства культури надійшли сигнали про можливе сексуальне насильство. Відомство передало справу до прокуратури, а керівництво фестивалю ініціювало внутрішнє розслідування. Його провів незалежний антикризовий кабінет, пише Le Monde.

Зараз дивляться

Як уточнив Родрігеш, кілька незалежних юристів не виявили доказів того, що Жандронно вчиняв домагання чи насильство вже під час роботи у фестивалі.

Однак сам факт звинувачень, які стосуються попередніх місць праці, створив навколо нього атмосферу підозр і унеможливив ефективне виконання обов’язків. У результаті, як заявили в керівництві, рішення про його звільнення було ухвалене “за згодою сторін”.

Інші заяви проти П’єра Жандронно

Схожі звинувачення щодо П’єра Жандронно розслідували й після проведення Фестивалю осені в Парижі, де він працював до 2023 року. За словами нинішнього директора фестивалю Еммануеля Демарсі-Мотта, у 2024 році вже після звільнення Жандронно одна з колишніх працівниць повідомила, що зазнала від нього сексуальних домагань. Там також провели внутрішню перевірку, але оскільки на той момент фігурант більше не працював у закладі, офіційних дисциплінарних заходів не вживали.

До роботи в Авіньйоні Пʼєр Жандронно обіймав посади національного продюсера в Сцені де Сенар та був директором з виробництва у Центрі драматичного мистецтва в Монтреї. Посаду заступника директора Фестивалю в Авіньйоні він отримав у лютому 2023 року.

Тим часом в Україні триває секс-скандал у сфері театральної освіти. Нагадаємо, що колишні студентки КНУТКіТ імені Карпенка-Карого звинуватили режисера та викладача Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження. Білоуса тимчасово усунули від викладання, але згодом він повернувся до роботи в Молодому театрі та отримав звання доцента.

Фото: Spedidam

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