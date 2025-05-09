На берегу океана или в Карпатах: Tayanna заговорила о будущей свадьбе

Певица Tayanna (Татьяна Решетняк) заговорила о будущей свадьбе, а также призналась, находится ли сейчас в отношениях.

Свободно ли сердце Tayanna

Исполнительница говорит, что влюблена в свою жизнь, однако избранника у нее нет. Если раньше Tayanna переживала из-за отсутствия отношений, то сейчас она поняла, что может быть счастливой и без партнера.

— Когда я бредила тем, что хочу замуж, хочу свадьбу. Теперь я как-то смирилась с мыслью, что в принципе можно быть одной, можно тоже жить одной счастливо и классно. Конечно, в паре лучше, больше развития, чувствуешь себя женщиной, — сказала певица.

Однако Tayanna все же мечтает о свадьбе. Она хотела бы организовать уютный праздник где-то у океана или в Карпатах. На важное событие исполнительница пригласит только родных и близких людей.

Сейчас смотрят

— Конечно, мечта никуда не ушла, она остается. Я вижу свою свадьбу где-то на берегу океана или в Карпатах, но обязательно на улице. Это должно быть на природе, красиво, но не пафосно. Это должно быть тепло, атмосфера уютная, семейная, очень мало гостей, в основном родня и самые близкие друзья, — поделилась Tayanna.

Отметим, что Tayanna воспитывает сына Даниэля от российского продюсера Егора Глебова. Пара состояла в браке три года, в 2014-м они развелись.

Недавно об отношениях заговорила Тина Кароль. Лишь спустя 12 лет после смерти мужа артистка заявила, что “готова заглянуть в глаза другого мужчины”.

Фото: Tayanna

Источник : Люкс ФМ

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