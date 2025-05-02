Шоумен Руслан Ханумак публично подтвердил новые отношения. Его возлюбленную зовут Екатерина Шевченко, а вот чем она занимается, пока неизвестно. Напомним, ранее юморист был женат на блогерше Алине Шаманской.

Новая любовь Руслана Ханумака

В своем Instagram шоумен опубликовал фото с девушкой, нежно подписав его: “Буба” и обозначив аккаунт Екатерины. Она ответила сториз взамен, написав: “Сам буба” и затегав Ханумака.

О самой Екатерине известно немного, из ее профиля можно сделать вывод, что она живет в Калифорнии. Вероятно, именно там и познакомились влюбленные. В прошлом году Ханумак переехал в США, чтобы быть ближе к сыну. К слову, он успел познакомить избранницу с Артуром, а она их со своим старшим сыном. В сториз Екатерины немало теплых семейных фото вместе. еще с лета 2024 года.

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Она не осталась в стороне от конфликта между Ханумаком и Шаманской, опубликовав эмоциональное послание, которое можно расценить как намек на подписчиц экс-супруги шоумена, которая на днях дала интервью Маше Ефросининой. В нем Шаманская заявила, что последней каплей для нее стало то, что Ханумак позволил себе ударить сына.

— Сладких снов всем, кроме мамочек ангелочков, которые пишут гнусные маты на лучшего сына, мужа и отца, не зная ни доли правды, — написала Шевченко.

Напомним, ранее Алина Шаманская в интервью заявила, что в браке с Ханумаком подверглась “нарциссическому абьюзу, газлайтингу и унижениям”. В ответ Ханумак опубликовал видеообращение, в котором назвал 95% интервью выдумкой и обвинил Шаманскую в публичном унижении.

Фото: Екатерина Шевченко

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