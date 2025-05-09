На березі океану або в Карпатах: Tayanna заговорила про майбутнє весілля

Співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) заговорила про майбутнє весілля, а також зізналася, чи перебуває зараз у стосунках.

Чи вільне серце Tayanna

Виконавиця каже, що закохана у своє життя, однак обранця у неї немає. Якщо раніше Tayanna переймалася через відсутність стосунків, то зараз вона зрозуміла, що може бути щасливою і без партнера.

– Колись я марила тим, що хочу заміж, хочу весілля. Тепер я якось змирилася з думкою, що в принципі можна бути одній, можна теж жити одній щасливо і класно. Звісно, в парі краще, більше розвитку, почуваєшся жінкою, – сказала співачка.

Однак Tayanna все ж мріє про весілля. Вона хотіла б організувати затишне свято десь біля океану або в Карпатах. На важливу подію виконавиця запросить лише рідних та близьких людей.

Зараз дивляться

– Звісно, мрія нікуди не пішла, вона залишається. Я бачу своє весілля десь на березі океану або в Карпатах, але обов’язково на вулиці. Це має бути на природі, гарно, але не пафосно. Це має бути тепло, атмосфера затишна, сімейна, дуже мало гостей, переважно рідня і найближчі друзі, – поділилася Tayanna.

Зазначимо, що Tayanna виховує сина Даніеля від російського продюсера Єгора Глєбова. Пара перебувала у шлюбі три роки, у 2014-му вони розлучилися.

Нещодавно про стосунки заговорила Тіна Кароль. Лише через 12 років після смерті чоловіка артистка заявила, що “готова зазирнути в очі іншого чоловіка”.

Фото: Tayanna

Джерело : Люкс ФМ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.