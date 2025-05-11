Благодарны за все: Исаенко, Швачка и Зорий вспомнили особые моменты с мамами

В День матери, который в этом году отмечается 11 мая, звезды ICTV2 и Нового канала эксклюзивно рассказали о своих самых родных людях в мире — об их советах, поддержке и особой любви, которую не заменит ничто в мире.

Актер Андрей Исаенко вспомнил, как мама научила его готовить борщ, Виталина Библив поделилась трогательной историей о связи с родителями, а Лилия Цвеликова призналась, что ей помогает переживать расстояние с мамой.

О каких еще особых моментах, связанных с мамами, рассказали украинские ведущие и актеры — читайте далее в материале.

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Юлия Зорий

Ведущая программы Утро в большом городе на ICTV2 всегда с большой любовью и уважением рассказывает о своей маме.

Прошло уже полтора десятка лет, как не стало ее родного человека, и Юлия признается, что до сих пор переживает эту потерю. Ведущая говорит, что у нее остались только теплые воспоминания, ведь ее мама была очень доброй и многое ей прощала.

— Она мне всегда говорила: Ты, Юлька, девочка капризная конечно, но добрый, хороший ребенок. Помню, как-то летом я хотела пойти с подругами на дискотеку или куда-то гулять, но все подружки отговаривали, потому что не имели карманных денег на это. Мама видела, что я расстроилась, и говорит: Я вижу, как ты хочешь уйти, поэтому давай я дам деньги на вас всех, чтобы вы таки погуляли вместе. Меня это так растрогало, я поблагодарила и поняла, что не хочу уже никуда идти, а хочу быть с ней, — вспомнила Зорий.

Ведущая добавила, что ей всегда было интересно проводить время с мамой. Они вместе смотрели фильмы, много разговаривали и готовили.

— С ней мне было классно, никто больше не был нужен. Правда. Очень не хватает этого, — поделилась Юлия.

Анастасия Карпенко

Актриса, которую зрители увидят в премьерном комедийном сериале Майор Сковорода на ICTV2 уже 19 мая, призналась, что мама поддерживала ее в самые сложные моменты жизни.

— Моя мама очень поддержала меня в начале войны, когда мы вынуждены были втроем уехать за границу с 9-месячным ребенком. И сейчас, поскольку мой муж в рядах ВСУ, она служит моим тылом и поддерживает нас с дочкой, — сказала Анастасия.

Валерия Товстолес

Блогер, актриса и телеведущая говорит, что до сих пор благодарна маме за ее мудрость. В комедийном сериале Майор Сковорода Валерия сыграла молодую полицейскую Карину, которая все время попадает в курьезные истории с расследованиями.

— Моя мама — самый лучший человек в мире. В свое время она многое вытерпела: и мой непростой характер в 15 лет, и мою нестабильную карьеру, и вечные эмоциональные качели по этому поводу. Благодарна за все это! Мои глаза сводят всех с ума — это супербонус и наследство от моей мамы. Мамочка, люблю тебя, — сказала актриса.

Андрей Исаенко

Актер, сыгравший главную роль в премьерном сериале Майор Сковорода, рассказал, что его родители сейчас живут в Запорожье. Именно мама, Надежда Леонидовна, когда-то научила Андрея варить борщ и готовить другие блюда.

— Я тогда только переехал в Киев, мы вместе с другом снимали квартиру, и я начал готовить еду. Звонил маме, спрашивал, как варить борщ и другие блюда — именно она меня всему и научила. В последнее время из-за войны мы видимся не очень часто, однако мама и отец приезжают к нам, когда нам нужна помощь с дочкой, если мы с женой работаем. Однако в прошлые годы мы часто ездили к родным в Запорожье. Мои родители вместе с 10 класса школы, мама ждала папу из армии, потом они поженились. Вместе всю жизнь, — поделился актер.

Лилия Цвеликова

Актрису зрители знают и любят по ролям в комедии Янтарные копы, сериале Первые дни, а также скоро увидят ее в Майоре Сковороде.

Лилия призналась, что мама научила ее брать ответственность за свои решения, быть себе опорой и поддержкой.

— В некоторых ситуациях она просто терпеливо держала зеркало, чтобы я училась на своих ошибках, сама видела все свои стороны, как есть. Я благодарна за безусловное принятие и умение прощать и извиняться (несмотря на то, что последний урок давался мне точно не легко), — поделилась актриса.

Цвеликова добавила, что они с мамой очень близки и могут часами разговаривать по телефону. Мама актрисы сейчас находится в Херсоне, который постоянно под вражеским прицелом.

— Мама знает все, что происходит в моей жизни, разговаривать часами — наш ритуал еще с моего студенчества. Недавно позвонила, расплакалась и попросила спеть ей по телефону, потому что сильно соскучилась. Это меня растрогало очень, поэтому пусть это будет теплым и важным воспоминанием, потому что сейчас сложно вспоминать что-то из детства без грусти, но мы стараемся проживать расстояние в поддержке, — рассказала Лилия.

Александр Швачка

Первый ведущий-ветеран на украинском телевидении вспомнил, как в детстве отдыхал с родными в Крыму, наслаждаясь видами украинского полуострова.

По словам Александра, мама является его другом, поддержкой, наставником и самым родным человеком во всем мире.

— В будущем, когда мы вернем Крым домой, я обязательно повезу маму в те места невероятной природы, чтобы вспомнить счастливые моменты жизни. Присесть на берегу Черного моря, наблюдая за закатом солнца, вдохнуть полной грудью и сказать: Мама, наконец-то война закончилась, мы победили. Она — мой пример силы, несокрушимости, веры и любви. Люблю тебя, мам! — сказал Швачка.

Виталина Библив

Звезда сериала Домик на счастье на Новом канале поделилась трогательной историей, которая дает понять, насколько крепкая у актрисы связь с родителями.

— В 1986 году, когда пылал Чернобыль, нас с братом вывезли на юг к бабушке, и я не видела маму и папу четыре месяца. Они не могли приезжать, потому что были военнообязанными. Помню, как-то я ложилась спать и сказала бабушке, что очень хочу, чтобы мама приехала и обняла. Тогда же не было мобильных телефонов, только иногда приходили телеграммы.

И вот я сплю на бабушкиной огромной кровати, и снится мне сон, что я иду по сельской дороге, на улице жара. И вот будто иллюзия в пустыне, и из этого миража выходит мама. Я бегу к ней, начинаю обнимать, и она меня гладит по голове. А потом я открыла глаза, а мама сидит возле меня на кровати и гладит по голове. Они с папой приехали на несколько часов, чтобы увидеться. Никогда не забуду то ощущение перехода сна в реальность. Сейчас рассказываю и плачу. Мам надо беречь, потому что они наше все! — рассказала Библив.

Мария Стопник

Актриса комедийного сериала Семья по воскресеньям, который осенью выйдет на Новом канале, призналась, что с детства и до сих пор мама называет ее — Рыжий хвостик.

К сожалению, Мария сейчас редко приезжает к родителям, но каждый раз, когда ей удается вырваться, мама готовит для нее зеленый борщ и сырник.

— Это самое вкусное и самое любимое! Где бы я ни ела эти блюда, они никогда не будут такие, как у мамы. Поэтому целыми днями дома я только это и ем (улыбается). А еще, когда была маленькой, то мама всегда по дороге домой с работы покупала мне фруктовую булку “плундер”. Каждый день! Такой классный ритуал. Я до сих пор помню этот вкус, — рассказала Стопник.

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