Вдячні за все: Ісаєнко, Швачка і Зорій пригадали особливі моменти з мамами

У День матері, який цьогоріч відзначають 11 травня, зірки ICTV2 та Нового каналу ексклюзивно розповіли про своїх найрідніших людей у світі – про їхні поради, підтримку та особливу любов, яку не замінить ніщо у світі.

Актор Андрій Ісаєнко пригадав, як мама навчила його готувати борщ, Віталіна Біблів поділилася зворушливою історією про зв’язок із батьками, а Лілія Цвєлікова зізналася, що їй допомагає переживати відстань з мамою.

Про які ще особливі моменти, пов’язані з матусями, розповіли українські ведучі та актори – читайте далі в матеріалі.

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Юлія Зорій

Ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV2 завше з великою любов’ю і повагою розповідає про свою маму.

Минуло вже півтора десятка років, як не стало її найріднішої людини, та Юлія зізнається, що й досі переживає цю втрату. Ведуча каже, що у неї залишилися лише теплі спогади, адже її мама була дуже доброю і багато чого їй пробачала.

– Вона мені завжди казала: Ти, Юлько, дівчинка вередлива, звичайно, але добра, хороша дитина. Пам’ятаю, якось влітку я хотіла піти з подругами на дискотеку чи кудись гуляти, але всі подружки відмовляли, бо не мали кишенькових грошей на це. Мама бачила, що я засмутилася, і каже: Я бачу, як ти хочеш піти, тож давай я дам гроші на вас усіх, щоб ви таки погуляли разом. Мене це так розчулило, я подякувала і зрозуміла, що не хочу вже нікуди йти, а хочу бути з нею, – пригадала Зорій.

Ведуча додала, що їй завжди було цікаво проводити час із мамою. Вони разом дивилися фільми, багато розмовляли і готували.

– З нею мені було класно, ніхто більше не був потрібен. Правда. Дуже не вистачає цього, – поділилася Юлія.

Анастасія Карпенко

Акторка, яку глядачі побачать у прем’єрному комедійному серіалі Майор Сковорода на ICTV2 вже 19 травня, зізналася, що мама підтримувала її в найскладніші моменти життя.

– Моя мама надзвичайно підтримала мене на початку війни, коли ми змушені були втрьох виїхати за кордон з 9-місячною дитиною. І зараз, оскільки мій чоловік у лавах ЗСУ, вона служить моїм тилом і підтримує нас із донькою, – сказала Анастасія.

Валерія Товстолєс

Блогерка, акторка і телеведуча каже, що й досі вдячна мамі за її мудрість. У комедійному серіалі Майор Сковорода Валерія зіграла молоду поліцейську Карину, яка весь час потрапляє у курйозні історії з розслідуваннями.

– Моя мама – найкраща людина в світі. Свого часу вона багато чого витерпіла: і мій непростий характер у 15 років, і мою нестабільну кар’єру, і вічні емоційні гойдалки з цього приводу. Вдячна за все це! Мої очі зводять всіх з розуму – це супербонус і спадок від моєї мами. Мамочко, люблю тебе, – сказала акторка.

Андрій Ісаєнко

Актор, який зіграв головну роль у прем’єрному серіалі Майор Сковорода, розповів, що його батьки зараз живуть у Запоріжжі. Саме мама, Надія Леонідівна, колись навчила Андрія варити борщ і готувати інші страви.

– Я тоді тільки переїхав у Київ, ми разом з другом знімали квартиру, і я почав готувати їсти. Телефонував мамі, питав, як варити борщ та інші страви – саме вона мене усьому й навчила. Останнім часом через війну ми бачимося не дуже часто, однак мама і батько приїжджають до нас, коли нам потрібна допомога з донькою, якщо ми з дружиною працюємо. Проте раніше ми часто їздили до рідних у Запоріжжя. Мої батьки разом з 10 класу школи, мама чекала тата з армії, потім вони одружилися. Разом усе життя, – поділився актор.

Лілія Цвєлікова

Акторку глядачі знають і люблять за ролями в комедії Бурштинові копи, серіалі Перші дні, а також скоро побачать її у Майорі Сковороді.

Лілія зізналася, що мама навчила її брати відповідальність за свої рішення, бути собі опорою і підтримкою.

– У деяких ситуаціях вона просто терпляче тримала дзеркало, щоб я вчилася на своїх помилках, сама бачила всі свої сторони, як є. Я вдячна за безумовне прийняття і вміння вибачати і просити вибачення (попри те, що останній урок давався мені точно нелегко), – поділилася акторка.

Цвєлікова додала, що вони з мамою дуже близькі й можуть годинами розмовляти по телефону. Мама акторки наразі перебуває в Херсоні, що постійно під ворожим прицілом.

– Мама знає все, що відбувається в моєму житті, розмовляти годинами – наш ритуал ще з мого студентства. Нещодавно зателефонувала, розплакалась і попросила заспівати їй по телефону, бо сильно скучила. Це мене розчулило дуже, тому нехай це буде теплим і важливим спогадом, бо зараз складно згадувати щось із дитинства без суму, але ми намагаємося проживати відстань у підтримці, – розповіла Лілія.

Олександр Швачка

Перший ведучий-ветеран на українському телебаченні пригадав, як в дитинстві відпочивав з рідними в Криму, насолоджуючись краєвидами українського півострову.

За словами Олександра, мама є його другом, підтримкою, наставником та найріднішою людиною у всьому світі.

– У майбутньому, коли ми повернемо Крим додому, я обов’язково повезу маму до тих місць неймовірної природи, щоб пригадати щасливі моменти життя. Присісти на березі Чорного моря, спостерігаючи за заходом сонця, вдихнути на повні груди та промовити: Мамо, нарешті війна скінчилась, ми перемогли. Вона – мій приклад сили, незламності, віри та любові. Люблю тебе, мам! – сказав Швачка.

Віталіна Біблів

Зірка серіалу Будиночок на щастя на Новому каналі поділилася зворушливою історією, яка дає зрозуміти, наскільки міцний в акторки зв’язок із батьками.

– У 1986 році, коли палав Чорнобиль, нас із братом вивезли на південь до бабусі, тож я не бачила матусю й татуся чотири місяці. Вони не могли приїжджати, бо були військовозобов’язаними. Пам’ятаю, якось я лягала спати і сказала бабусі, що дуже хочу, щоби мама приїхала та обійняла. Тоді ж не було мобільних телефонів, лише іноді приходили телеграми.

І от сплю на бабусиному величезному ліжку, і сниться мені сон, що я йду сільською дорогою, на вулиці спека. І от ніби ілюзія у пустелі, а з цього міражу виходить мама. Я біжу до неї, починаю обіймати, і вона мене гладить по голові. А потім я розплющила очі, а мама сидить біля мене на ліжку і гладить по голові. Вони з татом приїхали на кілька годин, щоб побачитися. Ніколи не забуду те відчуття переходу сну в реальність. Зараз розповідаю і плачу. Мам треба берегти, бо вони – наше все! – розповіла Біблів.

Марія Стопник

Акторка комедійного серіалу Сім’я по неділях, який восени вийде на Новому каналі, зізналася, що з дитинства й до сьогодні мама називає її Рудим хвостиком.

На жаль, Марія зараз рідко приїжджає до батьків, але щоразу, коли їй вдається вирватися, мама готує для неї зелений борщ і сирник.

– Це найсмачніше й найулюбленіше! Хоч де б я їла ці страви, вони ніколи не будуть такими, як у мами. Тож цілими днями вдома я тільки це і їм (усміхається). А ще, коли була маленькою, то мама завжди по дорозі додому з роботи купувала мені фруктову булку “плундер”. Щодня! Такий класний ритуал. Я досі пам’ятаю цей смак, – розповіла Стопник.

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