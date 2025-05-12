Перемены на Евровидении 2025: в объявление финалистов добавят интриги и напряжения

Организаторы Евровидения 2025 подтвердили новые правила объявления финалистов полуфиналов. Об этом стало известно во время брифинга 12 мая от команды швейцарского вещателя SRG SSR.

Как будут объявлять финалистов Евровидения 2025

Согласно нововведению, пока ведущие будут объявлять девять из десяти финалистов, зрители будут видеть на экране представителей сразу трех стран, но в финал пройдет только кто-то один из них.

Заметим, что две другие страны выбывают не сразу, а могут снова появиться в следующих тройках. Алгоритм, используемый во время шоу, ограничивает количество появлений каждого участника три раза максимум.

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Объявление десятого финалиста Евровидения 2025 возвращает зрителей к классике. Его ведущие будут называть в привычном формате, то есть с затяжной паузой для интриги.

Как объяснили организаторы, цель такого решения — сместить акцент с ведущих на артистов и показать больше эмоций и напряжения в прямом эфире.

Когда и где состоится Евровидение 2025

Напомним, что Евровидение 2025 проходит в швейцарском городе Базель. Первый полуфинал состоится уже во вторник, 13 мая, второй — в четверг, 15 мая. Гранд-финал, во время которого определят победителя, запланирован на субботу, 17 мая.

В этом году в конкурсе принимают участие 37 стран. Из каждого полуфинала в финал проходит по десять участников. К ним автоматически присоединяются страны Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка нынешнего шоу Швейцария.

Украину на Евровидении 2025 представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Музыканты выступят в первом полуфинале 13 мая под номером 5. Артисты пообещали, что их выступление будет совсем не похожим на то, что зрители видели во время Нацотбора.

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