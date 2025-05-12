Зміни на Євробаченні 2025: в оголошення фіналістів додадуть інтриги та напруги

Організатори Євробачення 2025 підтвердили нові правила оголошення фіналістів півфіналів. Про це стало відомо під час брифінгу 12 травня від команди швейцарського мовника SRG SSR.

Як оголошуватимуть фіналістів Євробачення 2025

Згідно з нововведенням, поки ведучі оголошуватимуть дев’ятьох із десятьох фіналістів, глядачі бачитимуть на екрані представників одразу трьох країн, але у фінал пройде лише хтось один з них.

Зауважимо, що дві інші країни вибувають не одразу, а можуть знову з’явитися в наступних трійках. Алгоритм, що використовується під час шоу, обмежує кількість появ кожного учасника три рази максимум.

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Оголошення десятого фіналіста Євробачення 2025 повертає глядачів до класики. Його ведучі називатимуть у звичному форматі, тобто з затяжною паузою для інтриги.

Як пояснили організатори, мета такого рішення – змістити акцент із ведучих на артистів та показати більше емоцій і напруги в прямому ефірі.

Коли і де відбудеться Євробачення 2025

Нагадаємо, що Євробачення 2025 проходить у швейцарському місті Базель. Перший півфінал відбудеться вже у вівторок, 13 травня, другий – у четвер, 15 травня. Гранд-фінал, під час якого визначать переможця, запланований на суботу, 17 травня.

Цьогоріч у конкурсі беруть участь 37 країн. З кожного півфіналу до фіналу проходить по десять учасників. До них автоматично приєднуються країни Великої п’ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) та країна-господарка нинішнього шоу Швейцарія.

Україну на Євробаченні 2025 представить гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Музиканти виступлять у першому півфіналі 13 травня під номером 5. Артисти пообіцяли, що їхній виступ буде зовсім не схожим на те, що глядачі бачили під час Нацвідбору.

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