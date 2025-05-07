Ziferblat провели другу репетицію на сцені Євробачення 2025: фото та відео

Представники України на Євробаченні 2025, гурт Ziferblat, провели другу репетицію на сцені конкурсу у швейцарському Базелі.

У мережі з’явилися фото та відео з репетиції артистів, які виступатимуть з піснею Bird of Pray у першому півфіналі 13 травня під п’ятим номером.

Кадри з репетиції Ziferblat на Євробаченні 2025

Конкурсний номер Ziferblat, режисером якого виступила Марія Коростельова, суттєво відрізняється від того, з яким музиканти виступали на Нацвідборі.

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На сцені не буде декорацій у вигляді квітів та інших рослин – їх замінили на рожево-зелені неонові промені на екранах, які пульсують під ритм пісні.

До номеру також додали піротехнічні елементи – на початку на сцену пускають дим, а під час гітарного програшу з’являються феєрверки.

Учасники гурту Ziferblat вийдуть на сцену Євробачення 2025 в костюмах у стилі 1970-х різного кольору. Над створенням образів працював дизайнер Іван Фролов.

Нагадаємо, що півфінали Євробачення 2025 відбудуться 13 та 15 травня, а переможця пісенного конкурсу оберуть у гранд-фіналі 17 травня.

Нещодавно учасники Ziferblat назвали суму витрат на Євробачення 2025, а також зізналися, що вони оплачували самостійно.

Фото: Alma Bengtsson, Sarah Louise Bennet

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