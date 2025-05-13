Евровидение 2025: под каким номером выступит Украина в первом полуфинале

В конце марта организаторы Евровидения 2025 объявили порядок выступлений стран-участниц в полуфиналах конкурса, которые состоятся 13 и 15 мая в швейцарском Базеле.

Под каким номером Украина выступит на Евровидении 2025

Группа Ziferblat, которая будет представлять Украину с песней Bird of Pray, выступит в первом полуфинале Евровидения 2025 под номером 5.

Участники коллектива назвали свой порядковый номер “идеальной золотой серединой”.

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— С нетерпением ждем нашей первой большой встречи в Базеле. №5 — отличный порядковый номер: не в самом начале и не в конце. Для нас это — идеальная золотая середина, которая, надеемся, откроет путь к финалу, — прокомментировали Ziferblat.

Представители стран “большой пятерки” (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания) и страна-хозяйка Евровидения 2025 Швейцария будут выступать сразу в гранд-финале, однако впервые они исполнят свои композиции вживую также во время полуфиналов.

Напомним, что полуфиналы Евровидения 2025 состоятся 13 и 15 мая. Гранд-финал запланирован на субботу, 17 мая.

Недавно Ziferblat рассказали о подготовке конкурсного номера. По словам музыкантов, их выступление в Базеле будет полностью отличаться от того, что зрители видели на Нацотборе.

Фото: Ziferblat

Источник : Суспільне

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