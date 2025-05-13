Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна в першому півфіналі

Ziferblat

Наприкінці березня організатори Євробачення 2025 оголосили порядок виступів країн-учасниць у півфіналах конкурсу, які відбудуться 13 і 15 травня у швейцарському Базелі.

Під яким номером Україна виступить на Євробаченні 2025

Гурт Ziferblat, який представлятиме Україну з піснею Bird of Pray, виступить у першому півфіналі Євробачення 2025 під номером 5. 

Учасники колективу назвали свій порядковий номер “ідеальною золотою серединою”.

Зараз дивляться

– З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. № 5 — чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це — ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу, – прокоментували Ziferblat.

Порядок виступів учасників у півфіналах Євробачення 2025

Фото: порядок виступів учасників у півфіналах Євробачення 2025

Представники країн “великої п’ятірки” (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія й Іспанія) та країна-господарка Євробачення 2025 Швейцарія виступатимуть одразу у гранд-фіналі, однак вперше вони виконають свої композиції наживо також під час півфіналів.

Нагадаємо, що півфінали Євробачення 2025 відбудуться 13 і 15 травня. Гранд-фінал запланований на суботу, 17 травня.

Нещодавно Ziferblat розповіли про підготовку конкурсного номеру. За словами музикантів, їхній виступ у Базелі повністю відрізнятиметься від того, що глядачі бачили на Нацвідборі.

Читайте також
Ставки букмекерів на Євробачення 2025: яке місце прогнозують Україні
прогнози букмекерів на Євробачення 2025

Фото: Ziferblat

Джерело: Суспільне
Ziferblat, Євробачення 2025
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь