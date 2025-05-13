Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна в першому півфіналі

Наприкінці березня організатори Євробачення 2025 оголосили порядок виступів країн-учасниць у півфіналах конкурсу, які відбудуться 13 і 15 травня у швейцарському Базелі.

Під яким номером Україна виступить на Євробаченні 2025

Гурт Ziferblat, який представлятиме Україну з піснею Bird of Pray, виступить у першому півфіналі Євробачення 2025 під номером 5.

Учасники колективу назвали свій порядковий номер “ідеальною золотою серединою”.

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– З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. № 5 — чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це — ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу, – прокоментували Ziferblat.

Представники країн “великої п’ятірки” (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія й Іспанія) та країна-господарка Євробачення 2025 Швейцарія виступатимуть одразу у гранд-фіналі, однак вперше вони виконають свої композиції наживо також під час півфіналів.

Нагадаємо, що півфінали Євробачення 2025 відбудуться 13 і 15 травня. Гранд-фінал запланований на суботу, 17 травня.

Нещодавно Ziferblat розповіли про підготовку конкурсного номеру. За словами музикантів, їхній виступ у Базелі повністю відрізнятиметься від того, що глядачі бачили на Нацвідборі.

Фото: Ziferblat

Джерело : Суспільне

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