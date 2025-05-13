Ставки букмекеров на Евровидение 2025: на каком месте Украина после первого полуфинала

Букмекеры продолжают принимать ставки на участников Евровидения 2025, первый полуфинал которого состоялся во вторник, 13 мая.

Пятерка фаворитов осталась неизменной, а вот Украина немного поднялась в позициях. Напомним, что в швейцарском Базеле нашу страну представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025

На первой строчке таблицы, содержащей названия 32 стран, стабильно держится Швеция с 44% и песней о сауне от комедийной группы Kaj, которой многие предвещают победу.

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На втором месте так же находится Австрия (20%), за ней замыкает первую тройку Франция (6%). Израиль, вещатель которого подал жалобу в полицию, занимает четвертую позицию с 5%, а Нидерланды замыкают первую пятерку — 4%.

Украина с 14-й строчки в таблице поднялась на 12-ю. Перед нами — Чехия, Албания, Мальта, Эстония, Швейцария, Финляндия.

Аутсайдеры и другие участники прогноза

Начиная с 12-й позиции, в списке расположились страны, чьи шансы на победу по состоянию на сейчас оценивают лишь в 1%. Однако есть аутсайдеры с еще более низким показателем.

Таких стран 14 — это Литва, Польша, Греция, Норвегия, Сан-Марино, Дания, Азербайджан, Латвия, Сербия, Исландия, Люксембург, Армения, Португалия, Черногория, Грузия.

К слову, сама таблица также сократилась, ведь некоторые страны выбыли после первого полуфинала Евровидения 2025.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025 формируются на основе общей репутации стран, предыдущих результатов и интереса к участникам.

Фото: скриншот с канала Eurovision Song Contest

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