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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Ставки букмекерів на Євробачення 2025: на якому місці Україна перед фіналом

прогнози букмекерів на Євробачення 2025

Букмекери продовжують приймати ставки на учасників Євробачення 2025, перший півфінал якого відбувся у вівторок, 13 травня, а другий завершився в ніч на 16 травня. Фінал на нас чекає сьогодні, 17 травня.

П’ятірка фаворитів перед фіналом трохи змінилася, а ось Україна опустилася в позиціях. Нагадаємо, що у швейцарському Базелі нашу країну представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

На першій сходинці таблиці, що містить назви вже 26 країн, стабільно тримається Швеція з 42% і піснею про сауну від комедійного гурту Kaj, якому багато хто віщує перемогу.

Зараз дивляться

На другому місці так само перебуває Австрія (20%), за нею замикає першу трійку Франція (14%). На четвертому місці Фінляндія (6%). П’ятірку замикають Нідерланди (3%).

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025 перед фіналом

Фото: скриншот таблиці з прогнозом букмекерів на Євробачення 2025

Україна з 13-го рядка в таблиці спустилася на 16-й. Перед нами – Німеччина, Греція, Іспанія, Велика Британія, Італія, Мальта, Албанія, Швейцарія, Ізраїль, Естонія.

Аутсайдери та інші учасники прогнозу

Починаючи з 10-ї позиції, у списку розташувалися країни, чиї шанси на перемогу станом на зараз оцінюють лише в 1%. Проте є аутсайдери зі ще нижчим показником.

Таких країн 13 – Іспанія, Греція, Німеччина, Україна, Люксембург, Данія, Польща, Латвія, Норвегія, Литва, Сан-Марино, Ісландія, Португалія, Вірменія.

До слова, сама таблиця також скоротилася, адже деякі країни вибули після першого та другого півфіналів Євробачення 2025.

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Прогнози букмекерів на Євробачення 2025 формуються на основі загальної репутації країн, попередніх результатів та інтересу до учасників.

Фото: скриншот з каналу Eurovision Song Contest

Ziferblat, Євробачення 2025
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