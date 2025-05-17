Ставки букмекерів на Євробачення 2025: на якому місці Україна перед фіналом

Букмекери продовжують приймати ставки на учасників Євробачення 2025, перший півфінал якого відбувся у вівторок, 13 травня, а другий завершився в ніч на 16 травня. Фінал на нас чекає сьогодні, 17 травня.

П’ятірка фаворитів перед фіналом трохи змінилася, а ось Україна опустилася в позиціях. Нагадаємо, що у швейцарському Базелі нашу країну представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

На першій сходинці таблиці, що містить назви вже 26 країн, стабільно тримається Швеція з 42% і піснею про сауну від комедійного гурту Kaj, якому багато хто віщує перемогу.

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На другому місці так само перебуває Австрія (20%), за нею замикає першу трійку Франція (14%). На четвертому місці Фінляндія (6%). П’ятірку замикають Нідерланди (3%).

Україна з 13-го рядка в таблиці спустилася на 16-й. Перед нами – Німеччина, Греція, Іспанія, Велика Британія, Італія, Мальта, Албанія, Швейцарія, Ізраїль, Естонія.

Аутсайдери та інші учасники прогнозу

Починаючи з 10-ї позиції, у списку розташувалися країни, чиї шанси на перемогу станом на зараз оцінюють лише в 1%. Проте є аутсайдери зі ще нижчим показником.

Таких країн 13 – Іспанія, Греція, Німеччина, Україна, Люксембург, Данія, Польща, Латвія, Норвегія, Литва, Сан-Марино, Ісландія, Португалія, Вірменія.

До слова, сама таблиця також скоротилася, адже деякі країни вибули після першого та другого півфіналів Євробачення 2025.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025 формуються на основі загальної репутації країн, попередніх результатів та інтересу до учасників.

Фото: скриншот з каналу Eurovision Song Contest

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