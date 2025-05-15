Евровидение 2025: какие страны прошли в финал конкурса

В швейцарском Базеле прошли два полуфинала международного песенного конкурса Евровидение 2025. По результатам голосования жюри и зрителей, стали известны все 26 стран, которые попали в гранд-финал.

Кто будет бороться за главный трофей Евровидения 2025 — список стран-участниц далее в материале.

Какие страны прошли в финал Евровидения 2025 после первого полуфинала

Норвегия Албания Швеция Исландия Нидерланды Польша Сан-Марино Эстония Португалия Украина

Какие страны прошли в финал Евровидения 2025 после второго полуфинала

Литва Израиль Армения Дания Австрия Люксембург Финляндия Латвия Мальта Греция

Отметим, что представители государств Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса Швейцария попадают в финал автоматически. Поэтому они тоже будут соревноваться за главный трофей Евровидения.

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Победителя Евровидения 2025 жюри и зрители определят уже в субботу, 17 мая. Представители Украины, группа Ziferblat, выйдут на сцену в первой части шоу.

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