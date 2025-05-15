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Евровидение 2025: какие страны прошли в финал конкурса

Євробачення 2025 - які країни пройшли до фіналу
Фото: Getty Images

В швейцарском Базеле прошли два полуфинала международного песенного конкурса Евровидение 2025. По результатам голосования жюри и зрителей, стали известны все 26 стран, которые попали в гранд-финал.

Кто будет бороться за главный трофей Евровидения 2025 — список стран-участниц далее в материале.

Какие страны прошли в финал Евровидения 2025 после первого полуфинала

  1. Норвегия
  2. Албания
  3. Швеция
  4. Исландия
  5. Нидерланды
  6. Польша
  7. Сан-Марино
  8. Эстония
  9. Португалия
  10. Украина

Какие страны прошли в финал Евровидения 2025 после второго полуфинала

  1. Литва
  2. Израиль
  3. Армения
  4. Дания
  5. Австрия
  6. Люксембург
  7. Финляндия
  8. Латвия
  9. Мальта
  10. Греция

Отметим, что представители государств Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса Швейцария попадают в финал автоматически. Поэтому они тоже будут соревноваться за главный трофей Евровидения.

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Победителя Евровидения 2025 жюри и зрители определят уже в субботу, 17 мая. Представители Украины, группа Ziferblat, выйдут на сцену в первой части шоу.

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Евровидение 2025
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