Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
Евровидение 2025: какие страны прошли в финал конкурса
В швейцарском Базеле прошли два полуфинала международного песенного конкурса Евровидение 2025. По результатам голосования жюри и зрителей, стали известны все 26 стран, которые попали в гранд-финал.
Кто будет бороться за главный трофей Евровидения 2025 — список стран-участниц далее в материале.
Какие страны прошли в финал Евровидения 2025 после первого полуфинала
- Норвегия
- Албания
- Швеция
- Исландия
- Нидерланды
- Польша
- Сан-Марино
- Эстония
- Португалия
- Украина
Какие страны прошли в финал Евровидения 2025 после второго полуфинала
- Литва
- Израиль
- Армения
- Дания
- Австрия
- Люксембург
- Финляндия
- Латвия
- Мальта
- Греция
Отметим, что представители государств Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса Швейцария попадают в финал автоматически. Поэтому они тоже будут соревноваться за главный трофей Евровидения.
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Победителя Евровидения 2025 жюри и зрители определят уже в субботу, 17 мая. Представители Украины, группа Ziferblat, выйдут на сцену в первой части шоу.
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