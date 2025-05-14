В возрасте 68 лет умер Стив Пепун — сценарист сериалов Симпсоны и Альф

Американский сценарист и продюсер Стив Пепун, получивший Эмми за написание эпизода Симпсонов, умер в возрасте 68 лет.

Последние два года он лечился от редкого заболевания под названием амилоидоз сердца. Пепун неожиданно ушел из жизни 3 мая возле своего дома в Паоли, штат Канзас. Об этом сообщила его жена Мэри Стивенсон изданию The Hollywood Reporter.

Что известно о Стиве Пепуне

Стивен Роберт Пепун родился 19 мая 1956 года в Канзас-Сити, штат Миссури. Когда ему было 2 года, он с семьей переехал в Паолу, штат Канзас, где и получил образование.

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В 1979 году Пепун переехал в Лос-Анджелес, а в конце 1985-го наконец продал свой первый сценарий, который стал эпизодом сериала Серебряные ложки. Впоследствии он получил должность штатного сценариста еще одной комедии NBC — Альф, и писал сценарии для трех последних сезонов, продолжавшихся до 1990 года.

Стив продолжал писать на заказ, и один из сценариев, который он создал для сериала Симпсоны, Гомер против Лизы и 8-й заповеди, принес ему премию Эмми.

В 1992-93 годах Пепун был главным сценаристом Шоу Джеки Томаса на канале ABC, а в 1994-м писал сценарии для Розанны на ABC и для Тома на CBS.

Пепун создал сериал Дикая семейка Торнберри, а также работал над Шоу Гарри Шендлинга и сериалами Феррис Бьюллер, Динозавры, Клегхорн!, Пижамы и другими.

Фото: Dengel & Son, Pexels

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