У віці 68 років помер Стів Пепун – сценарист серіалів Сімпсони та Альф

Американський сценарист і продюсер Стів Пепун, який отримав Еммі за написання епізоду Сімпсонів, помер у віці 68 років.

Останні два роки він лікувався від рідкісного захворювання під назвою амілоїдоз серця. Пепун несподівано пішов з життя 3 травня біля свого будинку в Паолі, штат Канзас. Про це повідомила його дружина Мері Стівенсон виданню The Hollywood Reporter.

Що відомо про Стіва Пепуна

Стівен Роберт Пепун народився 19 травня 1956 року в Канзас-Сіті, штат Міссурі. Коли йому було 2 роки, він з родиною переїхав до Паоли, штат Канзас, де і здобув освіту.

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У 1979 році Пепун переїхав до Лос-Анджелесу, а наприкінці 1985-го нарешті продав свій перший сценарій, який став епізодом серіалу Срібні ложки. Згодом він отримав посаду штатного сценариста ще однієї комедії NBC – Альф, і писав сценарії для трьох останніх сезонів, що тривали до 1990 року.

Стів продовжував писати на замовлення, і один зі сценаріїв, який він створив для серіалу Сімпсони, Гомер проти Лізи та 8-ї заповіді, приніс йому премію Еммі.

У 1992-93 роках Пепун був головним сценаристом Шоу Джекі Томаса на каналі ABC, а в 1994-му писав сценарії для Розанни на ABC і для Тома на CBS.

Пепун створив серіал Дика сімейка Торнберрі, а також працював над Шоу Гаррі Шендлінга і серіалами Ферріс Б’юллер, Динозаври, Клегхорн!, Піжами та іншими.

Фото: Dengel & Son, Pexels

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