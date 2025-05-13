Евровидение 2025: какие страны прошли в финал конкурса

В швейцарском Базеле прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. На международной сцене выступили 15 участников, среди которых и представители Украины — группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

По результатам голосования жюри и зрителей, в гранд-финал попали представители 10 стран.

Кто будет бороться за главный трофей Евровидения 2025 — список стран-участниц далее в материале.

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Какие страны прошли в финал Евровидения 2025

Норвегия Албания Швеция Исландия Нидерланды Польша Сан-Марино Эстония Португалия Украина

Отметим, что представители государств Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса Швейцария попадают в финал автоматически.

Полный список финалистов Евровидения 2025 станет известен после проведения второго полуфинала, который запланирован на четверг, 15 мая. Победителя международного конкурса жюри и зрители определят в субботу, 17 мая.

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