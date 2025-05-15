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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Євробачення 2025: які країни пройшли до фіналу конкурсу

Євробачення 2025 - які країни пройшли до фіналу
Фото: Getty Images

У швейцарському Базелі пройшли два півфінали міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025. За результатами голосування журі та глядачів, стали відомі усі 26 країн, які потрапили до гранд-фіналу.

Хто боротиметься за головний трофей Євробачення 2025 – список країн-учасниць далі у матеріалі.

Які країни пройшли у фінал Євробачення 2025 після першого півфіналу

  1. Норвегія
  2. Албанія
  3. Швеція
  4. Ісландія
  5. Нідерланди
  6. Польща
  7. Сан-Марино
  8. Естонія
  9. Португалія
  10. Україна

Які країни пройшли у фінал Євробачення 2025 після другого півфіналу

  1. Литва
  2. Ізраїль
  3. Вірменія
  4. Данія
  5. Австрія
  6. Люксембург
  7. Фінляндія
  8. Латвія
  9. Мальта
  10. Греція

Зазначимо, що представники держав Великої п’ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) та країна-господарка конкурсу Швейцарія потрапляють до фіналу автоматично. Тож вони теж змагатимуться за головний трофей Євробачення.

Зараз дивляться

Переможця Євробачення 2025 журі та глядачі визначать вже у суботу, 17 травня. Представники України, гурт Ziferblat, вийдуть на сцену у першій частині шоу.

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