Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
Євробачення 2025: які країни пройшли до фіналу конкурсу
У швейцарському Базелі пройшли два півфінали міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025. За результатами голосування журі та глядачів, стали відомі усі 26 країн, які потрапили до гранд-фіналу.
Хто боротиметься за головний трофей Євробачення 2025 – список країн-учасниць далі у матеріалі.
Які країни пройшли у фінал Євробачення 2025 після першого півфіналу
- Норвегія
- Албанія
- Швеція
- Ісландія
- Нідерланди
- Польща
- Сан-Марино
- Естонія
- Португалія
- Україна
Які країни пройшли у фінал Євробачення 2025 після другого півфіналу
- Литва
- Ізраїль
- Вірменія
- Данія
- Австрія
- Люксембург
- Фінляндія
- Латвія
- Мальта
- Греція
Зазначимо, що представники держав Великої п’ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) та країна-господарка конкурсу Швейцарія потрапляють до фіналу автоматично. Тож вони теж змагатимуться за головний трофей Євробачення.
Зараз дивляться
Переможця Євробачення 2025 журі та глядачі визначать вже у суботу, 17 травня. Представники України, гурт Ziferblat, вийдуть на сцену у першій частині шоу.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.