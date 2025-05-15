Євробачення 2025: які країни пройшли до фіналу конкурсу

У швейцарському Базелі пройшли два півфінали міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025. За результатами голосування журі та глядачів, стали відомі усі 26 країн, які потрапили до гранд-фіналу.

Хто боротиметься за головний трофей Євробачення 2025 – список країн-учасниць далі у матеріалі.

Які країни пройшли у фінал Євробачення 2025 після першого півфіналу

Норвегія Албанія Швеція Ісландія Нідерланди Польща Сан-Марино Естонія Португалія Україна

Які країни пройшли у фінал Євробачення 2025 після другого півфіналу

Литва Ізраїль Вірменія Данія Австрія Люксембург Фінляндія Латвія Мальта Греція

Зазначимо, що представники держав Великої п’ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) та країна-господарка конкурсу Швейцарія потрапляють до фіналу автоматично. Тож вони теж змагатимуться за головний трофей Євробачення.

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Переможця Євробачення 2025 журі та глядачі визначать вже у суботу, 17 травня. Представники України, гурт Ziferblat, вийдуть на сцену у першій частині шоу.

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