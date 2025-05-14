Финал Евровидения 2025: в какой части шоу выступит группа Ziferblat

По результатам жеребьевки стало известно, в какой части финала Евровидения 2025 выступят представители Украины, группа Ziferblat.

Финал Евровидения 2025: когда на сцену выйдет Ziferblat

После завершения первого полуфинала среди 10 участников, которые прошли дальше, состоялась жеребьевка. Артисты могли вытянуть бумажку с одним из трех вариантов: первая половина шоу, вторая половина или выбор продюсеров.

Так, группа Ziferblat выступит в первой половине финала Евровидения 2025, который пройдет в субботу, 17 мая. Точный порядковый номер артистов станет известен позже.

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Вместе с Украиной в первой части финала Евровидения 2025 выступят представители Исландии и Испании. Во второй половине шоу на сцену выйдут артисты из Албании и Португалии.

Продюсеры самостоятельно решат порядок выступления Эстонии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сан-Марино и Швеции.

Также известно, что представительница Швейцарии — страны-хозяйки нынешнего конкурса — выступит в финале под 19-м номером.

Напомним, что второй полуфинал Евровидения 2025 состоится в четверг, 15 мая. По результатам шоу определится окончательный список финалистов.

Фото: Alma Bengtsson и Sarah Louise Bennet

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