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Ziferblat о полуфинале Евровидения 2025: Сделали максимум по эмоциям

Ziferblat

Группа Ziferblat, которая представляет Украину на Евровидении 2025 в швейцарском Базеле, опубликовала шуточное видео после завершения первого полуфинала конкурса.

В нем музыканты с иронией отреагировали на момент объявления результатов, когда Украину назвали последней среди финалистов.

Реакция Ziferblat на результат первого полуфинала Евровидения 2025

На TikTok-странице группы появилось видео с подписью: 21 секунда, когда Валя думал, что мы не прошли в финал.

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@ziferblat_bandGet that man some confidence please♬ original sound — Ziferblat

— Дайте этому парню немного уверенности, пожалуйста, — пошутили коллеги.

Этот фрагмент отсылает к эмоциональной реакции гитариста Валентина Лещинского. Напряжение возникло из-за того, что организаторы оставили Украину последней в списке стран, которые проходят дальше, поэтому волновались и зрители, и сама группа.

Вместе с тем от выступления у солиста Даниила Лещинского остались очень сильные впечатления.

— Мы сделали на этот полуфинал максимум по эмоциям. Я доволен, — сказал Даня.

Ударник Федор Ходаков добавил, что он “кайфонул” на сцене. Напомним, что Ziferblat выступали пятым среди других участников.

Видео номера украинской группы на официальном YouTube-канале Евровидения на момент написания материала набрало 375 тыс. просмотров.

Фото: Ziferblat

Источник: Суспільне
Ziferblat, Евровидение 2025
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