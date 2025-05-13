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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

З відлунням 1970-х: Ziferblat показав стильний номер у першому півфіналі Євробачення 2025

Ziferblat - перший півфінал Євробачення 2025
Фото: Суспільне

13 травня у швейцарському Базелі відбувся перший півфінал Євробачення 2025, на сцену якого вийшли представники України – гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Музиканти виступали п’ятими й показали оновлений номер, над яким працювали останні два місяці.

Виступ Ziferblat у першому півфіналі Євробачення 2025

Конкурсний виступ Ziferblat значно відрізнявся від того, що глядачі бачили у фіналі Нацвідбору. Режисеркою постановки стала Марія Коростельова, яка раніше працювала з Kazka, Аліною Паш, Krutь, The Erised та іншими артистами.

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Фото: виступ Ziferblat у першому півфіналі Євробачення 2025

Замість декорацій у вигляді квітів та рослин на сцені з’явилися рожево-зелені неонові промені, які пульсували в ритм пісні. У номер також додали димові ефекти та феєрверки, які з’являлися під час гітарного програшу.

Для півфінального виступу учасники гурту обрали костюми у стилі 1970-х різних кольорів. Над сценічним образом працював український дизайнер Іван Фролов, який співпрацює як з українськими зірками, так і зі світовими знаменитостями.

Раніше гітарист гурту Валентин Лещинський розповів, що для виступу в Базелі Ziferblat переробив пісню, змінив окремі елементи постановки та додав хореографію. Робота тривала протягом двох місяців.

Нагадаємо, другий півфінал Євробачення 2025 відбудеться 15 травня, а гранд-фінал – 17 травня в суботу.

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Ziferblat, Євробачення 2025
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