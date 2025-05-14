Ziferblat про півфінал Євробачення 2025: Зробили максимум за емоціями
Гурт Ziferblat, який представляє Україну на Євробаченні 2025 у швейцарському Базелі, опублікував жартівливе відео після завершення першого півфіналу конкурсу.
У ньому музиканти з іронією відреагували на момент оголошення результатів, коли Україну назвали останньою серед фіналістів.
Реакція Ziferblat на результат першого півфіналу Євробачення 2025
На TikTok-сторінці гурту з’явилося відео з підписом: 21 секунда, коли Валя думав, що ми не пройшли до фіналу.
@ziferblat_bandGet that man some confidence please♬ original sound – Ziferblat
– Дайте цьому хлопцю трохи впевненості, будь ласка, – пожартували колеги.
Цей фрагмент відсилає до емоційної реакції гітариста Валентина Лещинського. Напруга виникла через те, що організатори залишили Україну останньою у списку країн, які проходять далі, тож хвилювалися і глядачі, і сам гурт.
Водночас від виступу в соліста Даниїла Лещинського лишилися дуже сильні враження.
– Ми зробили на цей півфінал максимум за емоціями. Я задоволений, – сказав Даня.
Ударник Федір Ходаков додав, що він “кайфонув” на сцені. Нагадаємо, що Ziferblat виступав пʼятим серед інших учасників.
Відео номера українського гурту на офіційному YouTube-каналі Євробачення на момент написання матеріалу набрало 375 тис. переглядів.
Фото: Ziferblat