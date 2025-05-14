Ziferblat про півфінал Євробачення 2025: Зробили максимум за емоціями

Гурт Ziferblat, який представляє Україну на Євробаченні 2025 у швейцарському Базелі, опублікував жартівливе відео після завершення першого півфіналу конкурсу.

У ньому музиканти з іронією відреагували на момент оголошення результатів, коли Україну назвали останньою серед фіналістів.

Реакція Ziferblat на результат першого півфіналу Євробачення 2025

На TikTok-сторінці гурту з’явилося відео з підписом: 21 секунда, коли Валя думав, що ми не пройшли до фіналу.

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– Дайте цьому хлопцю трохи впевненості, будь ласка, – пожартували колеги.

Цей фрагмент відсилає до емоційної реакції гітариста Валентина Лещинського. Напруга виникла через те, що організатори залишили Україну останньою у списку країн, які проходять далі, тож хвилювалися і глядачі, і сам гурт.

Водночас від виступу в соліста Даниїла Лещинського лишилися дуже сильні враження.

– Ми зробили на цей півфінал максимум за емоціями. Я задоволений, – сказав Даня.

Ударник Федір Ходаков додав, що він “кайфонув” на сцені. Нагадаємо, що Ziferblat виступав пʼятим серед інших учасників.

Відео номера українського гурту на офіційному YouTube-каналі Євробачення на момент написання матеріалу набрало 375 тис. переглядів.

Фото: Ziferblat

Джерело : Суспільне

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