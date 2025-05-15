Эмоциональная боль и разрушения: о чем спела Литва на Евровидении 2025
Литву на Евровидении 2025 представила группа Katarsis с песней Tavo akys. После победы в финале национального отбора коллектив стал одним из самых обсуждаемых участников сезона.
Кто такие Katarsis, откуда взялись и о чем поют в своей композиции — рассказываем далее.
Кто такие Katarsis: биография представителей Литвы на Евровидении 2025
Katarsis — это альтернативная рок-группа из Вильнюса, созданная в 2020 году. В ее состав входят вокалист Лукас Радзевичюс, гитарист Аланас Брасас, басистка Эмилия Кандратавичуте и ударник Йокубас Андриулис. Музыка Katarsis — это микс постпанка, инди и эмоциональной глубины, которая подрывает стереотипы о типичной “евровидинческой” песне.
Их прорыв произошел с песней Vasarą galvoj minoras, неожиданно ставшей слипер-хитом — более полугода в чартах, золотой сертификат AGATA и миллионы прослушиваний. В 2024 году группа выпустила дебютный мини-альбом Dausos и собрала аншлаг на концерте в Вильнюсе.
Песня Tavo akys, с которой Katarsis попали на нацотбор, сразу стала популярной: она дебютировала в первой десятке чарта Singlų Top 100, а после финала взлетела на первое место.
О чем песня Katarsis — Tavo akys
Песню Tavo akys для Katarsis написал фронтмен группы Лукас Радзевичюс. В ней затронуты темы эмоциональной боли, разрушения и приглушенных переживаний.
В тексте использовано много метафор, а сама композиция построена на контрасте между восприятием и ощущением, видением и молчанием.
Katarsis — Tavo akys: перевод песни Твои глаза
Твои глаза
Пустые разговоры только разжигают огонь.
Горят дома,
Они начинают разрушаться.
Из ее глаз — величайший ливень.
Все, что видишь,
Уже начало гнить.
Просто береги
Ее.
Твои глаза видят боль,
Моим глазам только дают ощущения.
(повторяется)
Не бойся,
В твоих снах я плачу.
Только в твоих снах я плачу.
Не бойся,
В твоих снах я плачу.
Только в твоих снах я плачу.
Твои, твои, твои…