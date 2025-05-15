Эмоциональная боль и разрушения: о чем спела Литва на Евровидении 2025

Литву на Евровидении 2025 представила группа Katarsis с песней Tavo akys. После победы в финале национального отбора коллектив стал одним из самых обсуждаемых участников сезона.

Кто такие Katarsis, откуда взялись и о чем поют в своей композиции — рассказываем далее.

Кто такие Katarsis: биография представителей Литвы на Евровидении 2025

Katarsis — это альтернативная рок-группа из Вильнюса, созданная в 2020 году. В ее состав входят вокалист Лукас Радзевичюс, гитарист Аланас Брасас, басистка Эмилия Кандратавичуте и ударник Йокубас Андриулис. Музыка Katarsis — это микс постпанка, инди и эмоциональной глубины, которая подрывает стереотипы о типичной “евровидинческой” песне.

Сейчас смотрят

Их прорыв произошел с песней Vasarą galvoj minoras, неожиданно ставшей слипер-хитом — более полугода в чартах, золотой сертификат AGATA и миллионы прослушиваний. В 2024 году группа выпустила дебютный мини-альбом Dausos и собрала аншлаг на концерте в Вильнюсе.

Песня Tavo akys, с которой Katarsis попали на нацотбор, сразу стала популярной: она дебютировала в первой десятке чарта Singlų Top 100, а после финала взлетела на первое место.

О чем песня Katarsis — Tavo akys

Песню Tavo akys для Katarsis написал фронтмен группы Лукас Радзевичюс. В ней затронуты темы эмоциональной боли, разрушения и приглушенных переживаний.

В тексте использовано много метафор, а сама композиция построена на контрасте между восприятием и ощущением, видением и молчанием.

Katarsis — Tavo akys: перевод песни Твои глаза

Твои глаза

Пустые разговоры только разжигают огонь.

Горят дома,

Они начинают разрушаться.

Из ее глаз — величайший ливень.

Все, что видишь,

Уже начало гнить.

Просто береги

Ее.

Твои глаза видят боль,

Моим глазам только дают ощущения.

(повторяется)

Не бойся,

В твоих снах я плачу.

Только в твоих снах я плачу.

Не бойся,

В твоих снах я плачу.

Только в твоих снах я плачу.

Твои, твои, твои…

Katarsis — Tavo akys на Евровидении 2025: видео выступления

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.