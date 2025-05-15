Емоційний біль та руйнування: про що заспівала Литва на Євробаченні 2025
Литву на Євробаченні 2025 представив гурт Katarsis із піснею Tavo akys. Після перемоги у фіналі національного відбору колектив став одним із найобговорюваніших учасників сезону.
Хто такі Katarsis, звідки взялися і про що співають у своїй композиції – розповідаємо далі.
Хто такі Katarsis: біографія представників Литви на Євробаченні 2025
Katarsis – це альтернативний рок-гурт із Вільнюса, створений у 2020 році. До його складу входять вокаліст Лукас Радзевічюс, гітарист Аланас Брасас, басистка Емілія Кандратавічуте та ударник Йокубас Андріуліс. Музика Katarsis – це мікс постпанку, інді та емоційної глибини, яка підриває стереотипи про типову “євробаченську” пісню.
Їхній прорив стався з піснею Vasarą galvoj minoras, що несподівано стала сліпер-хітом – понад пів року в чартах, золотий сертифікат AGATA і мільйони прослуховувань. У 2024 році гурт випустив дебютний мініальбом Dausos і зібрав аншлаг на концерті у Вільнюсі.
Пісня Tavo akys, з якою Katarsis потрапили на нацвідбір, одразу стала популярною: вона дебютувала у першій десятці чарту Singlų Top 100, а після фіналу злетіла на перше місце.
Про що пісня Katarsis – Tavo akys
Пісню Tavo akys для Katarsis написав є фронтмен гурту Лукас Радзевічюс. У ній порушено теми емоційного болю, руйнування та приглушених переживань.
У тексті використано багато метафор, а сама композиція збудована на контрасті між сприйняттям і відчуттям, баченням і мовчанням.
Katarsis – Tavo akys: переклад пісні Твої очі
Твої очі
Пусті розмови тільки розпалюють вогонь.
Горять будинки,
Вони починають руйнуватися.
З її очей – найбільша злива.
Все, що бачиш,
Вже почало гнити.
Просто бережи
Її.
Твої очі бачать біль,
Моїм очам тільки дають відчуття.
(повторюється)
Не бійся,
У твоїх снах я плачу.
Тільки у твоїх снах я плачу.
Не бійся,
У твоїх снах я плачу.
Тільки у твоїх снах я плачу.
Твої, твої, твої…