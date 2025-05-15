Емоційний біль та руйнування: про що заспівала Литва на Євробаченні 2025

Литву на Євробаченні 2025 представив гурт Katarsis із піснею Tavo akys. Після перемоги у фіналі національного відбору колектив став одним із найобговорюваніших учасників сезону.

Хто такі Katarsis, звідки взялися і про що співають у своїй композиції – розповідаємо далі.

Хто такі Katarsis: біографія представників Литви на Євробаченні 2025

Katarsis – це альтернативний рок-гурт із Вільнюса, створений у 2020 році. До його складу входять вокаліст Лукас Радзевічюс, гітарист Аланас Брасас, басистка Емілія Кандратавічуте та ударник Йокубас Андріуліс. Музика Katarsis – це мікс постпанку, інді та емоційної глибини, яка підриває стереотипи про типову “євробаченську” пісню.

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Їхній прорив стався з піснею Vasarą galvoj minoras, що несподівано стала сліпер-хітом – понад пів року в чартах, золотий сертифікат AGATA і мільйони прослуховувань. У 2024 році гурт випустив дебютний мініальбом Dausos і зібрав аншлаг на концерті у Вільнюсі.

Пісня Tavo akys, з якою Katarsis потрапили на нацвідбір, одразу стала популярною: вона дебютувала у першій десятці чарту Singlų Top 100, а після фіналу злетіла на перше місце.

Про що пісня Katarsis – Tavo akys

Пісню Tavo akys для Katarsis написав є фронтмен гурту Лукас Радзевічюс. У ній порушено теми емоційного болю, руйнування та приглушених переживань.

У тексті використано багато метафор, а сама композиція збудована на контрасті між сприйняттям і відчуттям, баченням і мовчанням.

Katarsis – Tavo akys: переклад пісні Твої очі

Твої очі

Пусті розмови тільки розпалюють вогонь.

Горять будинки,

Вони починають руйнуватися.

З її очей – найбільша злива.

Все, що бачиш,

Вже почало гнити.

Просто бережи

Її.

Твої очі бачать біль,

Моїм очам тільки дають відчуття.

(повторюється)

Не бійся,

У твоїх снах я плачу.

Тільки у твоїх снах я плачу.

Не бійся,

У твоїх снах я плачу.

Тільки у твоїх снах я плачу.

Твої, твої, твої…

Katarsis – Tavo akys на Євробаченні 2025: відео виступу

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