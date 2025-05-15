Любитель милкшейков: второй полуфинал Евровидения 2025 открыл Go-Jo из Австралии
29-летний Go-Jo — австралийский певец, автор песен и тиктокер стал известным благодаря своим вирусным хитам в соцсетях. Он открыл второй полуфинал как представитель Австралии на Евровидении 2025 с песней Milkshake Man.
Что известно о представителе Австралии на международном песенном конкурсе в 2025 году — читайте в материале.
Go-Jo: биография представителя Австралии на Евровидении 2025
Go-Jo (Марти Замботто) вырос в Западной Австралии неподалеку Манджимапу. Он получил свою первую гитару в 13 лет.
Сначала Go-Jo писал и продюсировал музыку для других артистов, но впоследствии начал сольную карьеру.
Его трек Mrs. Hollywood стал вирусным хитом, набрав более 60 млн прослушиваний на стримингах и миллиард просмотров в соцсетях. В 2023 году он вошел в топ самых популярных австралийских артистов в мире.
Теперь Go-Jo представит Австралию на Евровидении 2025 в Базеле с энергичной композицией Milkshake Man.
О чем песня Go-Jo — Milkshake Man
Эта композиция сочетает танцевальные ритмы, гитарные партии и яркий вокал Go-Jo. По словам певца, песня призвана встряхнуть весь мир и заставить его танцевать. Она мотивирует людей не бояться проявлять свою индивидуальность и принимать себя.
Go-Jo в своем Instagram отметил, что создание Milkshake Man стало для него настоящим испытанием, но сейчас он радуется тому, как ее восприняли слушатели по всему миру.
Главный месседж трека — призыв принимать себя такими, какие мы есть, и раскрывать свой внутренний потенциал. Одна из ключевых фраз композиции — Shake — это не просто напиток, это состояние души, твоя суперсила, которую ты рожден найти. Go-Jo отмечает, что Milkshake Man — это метафора самовыражения и смелости быть собой.
Go-Jo — Milkshake Man: перевод песни Молочный коктейль
Молочный коктейль
Подойди и отпей немного из моего особенного стакана.
Слышал, тебе не помешало бы немного взбодриться
Что развеселит тебя, когда тебе очень грустно?
Это молоко от парня с молочными коктейлями.
Ну, у меня есть шоколадное, ванильное и без лактозы.
И карамельный банан, который ты должен попробовать
Называй меня человек — молочный коктейль
Я хочу взбодрить так, что весь мир будет танцевать.
Они пьют мое молоко по всей Земле
Знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.
Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо
Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.
Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо
Знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.
Коктейль — это не напиток, а состояние души.
Это секретная сила и ты был рожден, чтобы познать ее
Пей его каждый день, пока не заметишь
Ты станешь больше, сильнее, чем твои кости.
Ну, у меня есть манго, мохито и фруктовый балет
А также видел пикантную добавку к моему крем-брюле?
Называй меня человек — молочный коктейль
Хочу трясти и заставить весь мир танцевать
Они пьют мое молоко по всей земле
Знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.
Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо
Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.
Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо
Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.
Простите, сэр, не дадите ли вы мне своего молочка?
Я говорю «сладко, сладко», а вы «ням-ням»
Сладко, сладко (Ням-ням)
Сладко, сладко (Ням-ням)
Я говорю «сладко, сладко», а вы «ням-ням»
Сладко, сладко (Ням-ням)
Сладко, сладко (Ням-ням)
Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо
Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.
Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо
Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.
Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо
Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.
Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо
Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.
Go-Jo — Milkshake Man на Евровидении 2025: клип
Фото: скриншот із кліпу Go-Jo — Milkshake Man