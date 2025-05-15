Любитель милкшейков: второй полуфинал Евровидения 2025 открыл Go-Jo из Австралии

29-летний Go-Jo — австралийский певец, автор песен и тиктокер стал известным благодаря своим вирусным хитам в соцсетях. Он открыл второй полуфинал как представитель Австралии на Евровидении 2025 с песней Milkshake Man.

Что известно о представителе Австралии на международном песенном конкурсе в 2025 году — читайте в материале.

Go-Jo: биография представителя Австралии на Евровидении 2025

Go-Jo (Марти Замботто) вырос в Западной Австралии неподалеку Манджимапу. Он получил свою первую гитару в 13 лет.

Сейчас смотрят

Сначала Go-Jo писал и продюсировал музыку для других артистов, но впоследствии начал сольную карьеру.

Его трек Mrs. Hollywood стал вирусным хитом, набрав более 60 млн прослушиваний на стримингах и миллиард просмотров в соцсетях. В 2023 году он вошел в топ самых популярных австралийских артистов в мире.

Теперь Go-Jo представит Австралию на Евровидении 2025 в Базеле с энергичной композицией Milkshake Man.

О чем песня Go-Jo — Milkshake Man

Эта композиция сочетает танцевальные ритмы, гитарные партии и яркий вокал Go-Jo. По словам певца, песня призвана встряхнуть весь мир и заставить его танцевать. Она мотивирует людей не бояться проявлять свою индивидуальность и принимать себя.

Go-Jo в своем Instagram отметил, что создание Milkshake Man стало для него настоящим испытанием, но сейчас он радуется тому, как ее восприняли слушатели по всему миру.

Главный месседж трека — призыв принимать себя такими, какие мы есть, и раскрывать свой внутренний потенциал. Одна из ключевых фраз композиции — Shake — это не просто напиток, это состояние души, твоя суперсила, которую ты рожден найти. Go-Jo отмечает, что Milkshake Man — это метафора самовыражения и смелости быть собой.

Go-Jo — Milkshake Man: перевод песни Молочный коктейль

Молочный коктейль

Подойди и отпей немного из моего особенного стакана.

Слышал, тебе не помешало бы немного взбодриться

Что развеселит тебя, когда тебе очень грустно?

Это молоко от парня с молочными коктейлями.

Ну, у меня есть шоколадное, ванильное и без лактозы.

И карамельный банан, который ты должен попробовать

Называй меня человек — молочный коктейль

Я хочу взбодрить так, что весь мир будет танцевать.

Они пьют мое молоко по всей Земле

Знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.

Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо

Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.

Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо

Знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.

Коктейль — это не напиток, а состояние души.

Это секретная сила и ты был рожден, чтобы познать ее

Пей его каждый день, пока не заметишь

Ты станешь больше, сильнее, чем твои кости.

Ну, у меня есть манго, мохито и фруктовый балет

А также видел пикантную добавку к моему крем-брюле?

Называй меня человек — молочный коктейль

Хочу трясти и заставить весь мир танцевать

Они пьют мое молоко по всей земле

Знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.

Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо

Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.

Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо

Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.

Простите, сэр, не дадите ли вы мне своего молочка?

Я говорю «сладко, сладко», а вы «ням-ням»

Сладко, сладко (Ням-ням)

Сладко, сладко (Ням-ням)

Я говорю «сладко, сладко», а вы «ням-ням»

Сладко, сладко (Ням-ням)

Сладко, сладко (Ням-ням)

Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо

Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.

Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо

Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.

Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо

Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.

Т-т-тряси меня хорошо, т-т-тряси меня хорошо

Я знаю, ты хочешь попробовать на вкус парня с молочными коктейлями.

Go-Jo — Milkshake Man на Евровидении 2025: клип

Фото: скриншот із кліпу Go-Jo — Milkshake Man

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.