Любитель мілкшейків: другий півфінал Євробачення 2025 відкрив Go-Jo з Австралії
29-річний Go-Jo – австралійський співак, автор пісень і тіктокер – став відомим завдяки своїм вірусним хітам у соцмережах. Він відкрив другий півфінал як представник Австралії на Євробаченні 2025 із піснею Milkshake Man.
Що відомо про представника Австралії на міжнародному пісенному конкурсі у 2025 році – читайте у матеріалі.
Go-Jo: біографія представника Австралії на Євробаченні 2025
Go-Jo (Марті Замботто) виріс у Західній Австралії неподалік Манджімапу. Він отримав свою першу гітару у 13 років.
Спочатку Go-Jo писав і продюсував музику для інших артистів, але згодом розпочав сольну кар’єру.
Його трек Mrs. Hollywood став вірусним хітом, набравши понад 60 млн прослуховувань на стримінгах та мільярд переглядів у соцмережах. У 2023 році він увійшов у топ найпопулярніших австралійських артистів у світі.
Тепер Go-Jo представить Австралію на Євробаченні 2025 у Базелі з енергійною композицією Milkshake Man.
Про що пісня Go-Jo – Milkshake Man
Ця композиція поєднує танцювальні ритми, гітарні партії та яскравий вокал Go-Jo. За словами співака, пісня покликана струсити весь світ і змусити його танцювати. Вона мотивує людей не боятися проявляти свою індивідуальність та приймати себе.
Go-Jo в своєму Instagram зазначив, що створення Milkshake Man стало для нього справжнім випробуванням, але зараз він радіє тому, як її сприйняли слухачі по всьому світу.
Головний меседж треку – заклик приймати себе такими, якими ми є, і розкривати свій внутрішній потенціал. Одна з ключових фраз композиції – Shake – це не просто напій, це стан душі, твоя суперсила, яку ти народжений знайти. Go-Jo наголошує, що Milkshake Man – це метафора самовираження та сміливості бути собою.
Go-Jo – Milkshake Man: переклад пісні Молочний коктейль
Молочний коктейль
Підійди і відпий трохи з моєї особливої склянки
Чув, тобі б не завадило трохи підбадьоритися
Що розвеселить тебе, коли тобі дуже сумно?
Це молоко від хлопця з молочними коктейлями
Ну, у мене є шоколадний, ванільний смак і без лактози
І карамельний банан, який ти повинен спробувати.
Називай мене людина – молочний коктейль
Я хочу підбадьорити так, що весь світ буде танцювати.
Вони п’ють моє молоко по всій Землі
Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.
Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре
Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.
Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре
Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.
Коктейль це не напій, а стан душі
Це секретна сила і ти був народжений, щоб пізнати її
Пий його щодня, поки не помітиш
Ти будеш більшим, сильнішим як і твої кістки
Ну, у мене є манго, мохіто і фруктовий балет
А так само бачив пікантну добавку до мого крем-брюле?
Називай мене людина – молочний коктейль
Хочу трясти і змусити весь світ танцювати
Вони п’ють моє молоко по всій землі
Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.
Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре
Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.
Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре
Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.
Вибачте сер, чи не дасте ви мені свого молочка?
Я кажу “солодко, солодко”, а ви “ням-ням”
Солодко, солодко (Ням-ням)
Солодко, солодко (Ням-ням)
Я кажу “солодко, солодко”, а ви “ням-ням”
Солодко, солодко (Ням-ням)
Солодко, солодко (Ням-ням)
Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре
Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.
Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре
Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.
Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре
Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.
Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре
Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.
Go-Jo – Milkshake Man на Євробаченні 2025: кліп
Фото: скриншот із кліпу Go-Jo – Milkshake Man