Любитель мілкшейків: другий півфінал Євробачення 2025 відкрив Go-Jo з Австралії

29-річний Go-Jo – австралійський співак, автор пісень і тіктокер – став відомим завдяки своїм вірусним хітам у соцмережах. Він відкрив другий півфінал як представник Австралії на Євробаченні 2025 із піснею Milkshake Man.

Що відомо про представника Австралії на міжнародному пісенному конкурсі у 2025 році – читайте у матеріалі.

Go-Jo: біографія представника Австралії на Євробаченні 2025

Go-Jo (Марті Замботто) виріс у Західній Австралії неподалік Манджімапу. Він отримав свою першу гітару у 13 років.

Зараз дивляться

Спочатку Go-Jo писав і продюсував музику для інших артистів, але згодом розпочав сольну кар’єру.

Його трек Mrs. Hollywood став вірусним хітом, набравши понад 60 млн прослуховувань на стримінгах та мільярд переглядів у соцмережах. У 2023 році він увійшов у топ найпопулярніших австралійських артистів у світі.

Тепер Go-Jo представить Австралію на Євробаченні 2025 у Базелі з енергійною композицією Milkshake Man.

Про що пісня Go-Jo – Milkshake Man

Ця композиція поєднує танцювальні ритми, гітарні партії та яскравий вокал Go-Jo. За словами співака, пісня покликана струсити весь світ і змусити його танцювати. Вона мотивує людей не боятися проявляти свою індивідуальність та приймати себе.

Go-Jo в своєму Instagram зазначив, що створення Milkshake Man стало для нього справжнім випробуванням, але зараз він радіє тому, як її сприйняли слухачі по всьому світу.

Головний меседж треку – заклик приймати себе такими, якими ми є, і розкривати свій внутрішній потенціал. Одна з ключових фраз композиції – Shake – це не просто напій, це стан душі, твоя суперсила, яку ти народжений знайти. Go-Jo наголошує, що Milkshake Man – це метафора самовираження та сміливості бути собою.

Go-Jo – Milkshake Man: переклад пісні Молочний коктейль

Молочний коктейль

Підійди і відпий трохи з моєї особливої склянки

Чув, тобі б не завадило трохи підбадьоритися

Що розвеселить тебе, коли тобі дуже сумно?

Це молоко від хлопця з молочними коктейлями

Ну, у мене є шоколадний, ванільний смак і без лактози

І карамельний банан, який ти повинен спробувати.

Називай мене людина – молочний коктейль

Я хочу підбадьорити так, що весь світ буде танцювати.

Вони п’ють моє молоко по всій Землі

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Коктейль це не напій, а стан душі

Це секретна сила і ти був народжений, щоб пізнати її

Пий його щодня, поки не помітиш

Ти будеш більшим, сильнішим як і твої кістки

Ну, у мене є манго, мохіто і фруктовий балет

А так само бачив пікантну добавку до мого крем-брюле?

Називай мене людина – молочний коктейль

Хочу трясти і змусити весь світ танцювати

Вони п’ють моє молоко по всій землі

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Вибачте сер, чи не дасте ви мені свого молочка?

Я кажу “солодко, солодко”, а ви “ням-ням”

Солодко, солодко (Ням-ням)

Солодко, солодко (Ням-ням)

Я кажу “солодко, солодко”, а ви “ням-ням”

Солодко, солодко (Ням-ням)

Солодко, солодко (Ням-ням)

Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Т-т-тряси мене добре, т-т-тряси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Go-Jo – Milkshake Man на Євробаченні 2025: кліп

Фото: скриншот із кліпу Go-Jo – Milkshake Man

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