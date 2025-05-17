Финляндия на Евровидении 2025: Эрика Викман зажгла сцену раскованным выступлением

Представительницей Финляндии на песенном конкурсе Евровидение 2025 стала Эрика Викман из зажигательной песней Ich Komme. Она выступила в финале под номером 13.

Кто такая Эрика Викман: биография представительницы Финляндии на Евровидении 2025

Эрика Викман, певица и автор песен, родилась 20 февраля 1993 года в городе Тампере, Финляндия. Она начала свою карьеру в жанре финского танго и стала победительницей фестиваля Ярмарка танго в 2016 году.

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Викман получила широкую известность после выхода хита Cicciolina в 2020 году, который вошел в пятерку лучших финских чартов. В 2021 году ее дебютный альбом Erika Vikman возглавил музыкальные рейтинги страны.

Она уже участвовала в финском национальном отборе UMK (Uuden Musiikin Kilpailu) в 2020 году, однако тогда уступила победу. Ее песня Cicciolina стала настоящим народным хитом, и фанаты долго ждали ее возвращения на отборочный конкурс.

В 2025 году Эрика Викман с песней Ich Komme наконец одержала победу в отборе и получила возможность представить Финляндию на Евровидении 2025.

О чем песня Эрики Викман — Ich Komme

Тема песни Ich Komme касается принятия себя, преодоления страхов и внутренних барьеров. По словам самой исполнительницы, композиция посвящена людям, которые борются со своими страхами и стереотипами общества.

Перед финалом национального отбора Эрика написала в Instagram:

— Я хочу посвятить это выступление всем, кто сталкивается с трудностями в себе, кто чувствует, что он недостаточно хорош или недостоин любви за то, что он такой, какой есть. Это для тех, кто испытывает страх, стыд или насилие только за то, что являются собой.

Ее выступление стало одним из самых ярких моментов финала UMK 2025, и именно эта эмоциональность принесла ей победу.

Эрика Викман — Ich Komme: перевод песни Я иду

Я иду

Ночь приближается, сердце бьется

Они влюбляются

Луна восходит, земля изгибается

Мои ворота открыты!

Я Эрика, добро пожаловать

Ты великолепный, прямо гипнотический бог

Чувствуй себя как дома, делай, что хочешь

И когда ты закончишь свои дела, я приду к тебе

Я иду, я иду

И прежде чем ты закончишь, я слышу, как ты кричишь

Я иду, я иду

И на это я громко кричу: Я иду

Я иду, я иду

И вместе мы заканчиваем и как будто

Я иду, я иду

Так бывает, когда ты влюбляешься

Прекрасно

Я Эрика, приятно познакомиться

Я буду танцевать с тобой даже свадебный вальс, но голой

Я Эрика, ты полон энергии

Шлепни меня еще раз, схвати за попу

Когда захочешь больше любви, просто крикни “На бис!”

И, малыш, я приду

Я иду, я иду

И снова, когда ты заканчиваешь, я слышу, как ты кричишь

Я иду, я иду

И все, что я могу сделать, это кричать: Я иду

Я иду, я иду

И вместе мы заканчиваем и как будто

Я иду, я иду

Так бывает, когда ты влюбляешься

Отпусти и позволь этому случиться

Малыш, сдайся и иди со мной

Звезды в твоих глазах и я сверху тебя

Малыш, ты заслуживаешь только хорошего

Отпусти и позволь этому случиться

Малыш, ты все еще можешь влюбиться в меня

Звезды в твоих глазах и я сверху тебя

Малыш, ты заслуживаешь только хорошего.

Эрика Викман — Ich Komme на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот із виступу Erika Vikman

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