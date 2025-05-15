Netflix продлил Бриджертонов на два сезона: когда премьера новой истории

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал Бриджертоны на пятый и шестой сезоны, а также показал новый тизер четвертой части.

Премьера 4 сезона, который расскажет романтическую историю Бенедикта Бриджертона и его возлюбленной Софи Беккетт, состоится в 2026 году.

Netflix продлил Бриджертонов еще на два сезона

— Мой дорогой читатель. Не так часто этому автору выпадает возможность поделиться с вами такой информацией. С большим удовольствием объявляю, что Бриджертоны вернутся с 5 и 6 сезонами. Поэтому празднуйте, как подобает случаю, — говорится в сообщении Netflix.

Также Netflix показал тизер 4 сезона Бриджертонов, который выйдет на экраны в 2026 году. В коротком ролике можно увидеть, как Бенедикт, второй сын Бриджертонов, встречает на балу-маскараде загадочную даму.

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— Похоже, кто-то наконец-то приглянулся господину Бенедикту Бриджертону, — говорится в описании к тизеру.

Отметим, что 4 сезон Бриджертонов осветит события третьего романа американской писательницы Джулии Куинн Предложение от джентльмена. Бенедикта в сериале играет Люк Томпсон, а роль его избранницы воплотит Ерин Ха.

В первом сезоне главными героями сериала были Дафна и герцог Гастингс, во втором — Энтони и Кейт Шарма, а в третьем — Колин и Пенелопа Фезерингтон, которая ведет светскую хронику под псевдонимом леди Уислдаун.

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