Netflix продлил Бриджертонов на два сезона: когда премьера новой истории
Стриминговый сервис Netflix продлил сериал Бриджертоны на пятый и шестой сезоны, а также показал новый тизер четвертой части.
Премьера 4 сезона, который расскажет романтическую историю Бенедикта Бриджертона и его возлюбленной Софи Беккетт, состоится в 2026 году.
Netflix продлил Бриджертонов еще на два сезона
— Мой дорогой читатель. Не так часто этому автору выпадает возможность поделиться с вами такой информацией. С большим удовольствием объявляю, что Бриджертоны вернутся с 5 и 6 сезонами. Поэтому празднуйте, как подобает случаю, — говорится в сообщении Netflix.
Также Netflix показал тизер 4 сезона Бриджертонов, который выйдет на экраны в 2026 году. В коротком ролике можно увидеть, как Бенедикт, второй сын Бриджертонов, встречает на балу-маскараде загадочную даму.
— Похоже, кто-то наконец-то приглянулся господину Бенедикту Бриджертону, — говорится в описании к тизеру.
Отметим, что 4 сезон Бриджертонов осветит события третьего романа американской писательницы Джулии Куинн Предложение от джентльмена. Бенедикта в сериале играет Люк Томпсон, а роль его избранницы воплотит Ерин Ха.
В первом сезоне главными героями сериала были Дафна и герцог Гастингс, во втором — Энтони и Кейт Шарма, а в третьем — Колин и Пенелопа Фезерингтон, которая ведет светскую хронику под псевдонимом леди Уислдаун.