Netflix продовжив Бріджертонів на два сезони: коли прем’єра нової історії
Стримінговий сервіс Netflix продовжив серіал Бріджертони на п’ятий і шостий сезони, а також показав новий тизер четвертої частини.
Прем’єра 4-го сезону, який розкаже романтичну історію Бенедикта Бріджертона та його коханої Софі Бекетт, відбудеться у 2026 році.
Netflix продовжив Бріджертонів ще на два сезони
– Мій найдорожчий читачу. Не так часто цій авторці випадає нагода поділитися з вами такою інформацією. З великим задоволенням оголошую, що Бріджертони повернуться з 5 і 6 сезонами. Тож святкуйте, як личить нагоді, – йдеться у повідомленні Netflix.
Також Netflix показав тизер 4 сезону Бріджертонів, який вийде на екрани у 2026 році. У короткому ролику можна побачити, як Бенедикт, другий син Бріджертонів, зустрічає на балу-маскараді загадкову даму.
– Схоже, хтось нарешті впав в око пану Бенедикту Бріджертону, – йдеться в описі до тизеру.
Зазначимо, що 4-й сезон Бріджертонів висвітлить події третього роману американської письменниці Джулії Квінн Пропозиція від джентльмена. Бенедикта в серіалі грає Люк Томпсон, а роль його обраниці втілить Єрін Ха.
У першому сезоні головними героями серіалу були Дафна та герцог Гастінгс, у другому – Ентоні та Кейт Шарма, а у третьому – Колін та Пенелопа Фезерінгтон, яка веде світську хроніку під псевдонімом леді Віслдаун.