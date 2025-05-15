Символ нашей силы и несгибаемости: звезды поздравляют украинцев с Днем вышиванки

В четверг, 15 мая 2025 года, отмечается День вышиванки — праздник, объединяющий украинцев по всему миру.

Сегодня принято надевать вышитые рубашки и платья, чтобы почтить традиции и почувствовать силу и несокрушимый дух нашей нации. Мимо ежегодного праздничного флешмоба не прошли и украинские звезды.

Артисты, телеведущие, блогеры публикуют в соцсетях кадры в вышитой одежде, поздравляют украинцев и рассказывают, что для них означает вышиванка.

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Звезды поздравляют с Днем вышиванки

Телеведущий Григорий Решетник по случаю праздника надел белую вышиванку с красным орнаментом, а его жена, блогер Кристина выбрала красное платье. Супруги призвали украинцев беречь традиции, ведь это — наш генетический код.

— Надеваешь вышиванку и чувствуешь силу, и невероятное единство украинской нации! Поздравляем с Днем вышиванки и с Днем семьи — бережем традиции, потому что это — наш генетический код, — говорится в посте.

Наталка Денисенко призналась, что у нее есть несколько любимых вышиванок, и одной из них уже более 40 лет.

— Вышиванка — это нечто большее чем просто одежда. Это действительно мода украинцев. Наш код, наша история, кое-что очень глубокое, — отметила актриса.

Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают своих четверых детей с уважением к украинским традициям, поэтому сегодня вся семья нарядилась в вышиванки.

Злата Огневич описала вышиванку как “молчаливую песню, в которой каждый регион поет по-своему”.

— Полесье, Подолье, Гуцульщина, Слобожанщина — в каждом орнаменте — частичка сердца, памяти и любви к родной земле. Мы разные, но объединены нитями традиций. С Днем вышиванки, родная Украина, — отметила артистка.

Александр Педан поделился фото, на которых позирует в черной вышитой рубашке на Крещатике в Киеве.

— С Днем вышиванки, — обратился к подписчикам телеведущий.

Лидер группы Антитела Тарас Тополя рассказал, что выбрал для себя вышиванку, на которой сварги означают древнюю защиту предков и Вселенной.

Мастерица Зоряна, которая создавала вышиванку для музыканта, утверждает, что каждый символ сам выбирает владельца еще до нанесения на полотно.

— Вышиванка — это особенная одежда. Однако не только праздничная. Надевать ее можно чуть ли не каждый день — потому что это наша аутентичная броня, наша уникальная защита. С праздником! Вы сегодня в вышиванке? — поинтересовался Тарас Тополя.

Артист Dzidzio убежден, что вышиванка — это связь с родом, с теми, кто жил до нас.

— С Днем вышиванки! Пусть у каждого будет своя — любимая, выбранная сердцем. Вышиванка — это связь с родом, с теми, кто был до нас. Поэтому пусть этот день будет праздником не просто об одежде, но и о духовном, — написал он.

По словам Alyona Alyona, День вышиванки — это еще один повод вспомнить, какие украинцы красивые, сильные и свободные.

— Это память о тех, кто боролся за нас. Это символ силы, нежности и несгибаемости. Это мы. Где бы кто ни был — в Украине или далеко от дома — вышиванка объединяет. Пусть в ваших сердцах сегодня будет тепло, любовь и гордость за то, кто мы есть, — написала рэп-исполнительница.

Настя Каменских отметила, что вышиванка — это одна из миллионов причин, почему нам стоит гордиться Украиной.

— Есть миллионы причин гордиться Украиной и украинцами. Наш мелодичный язык, плодородная почва, кухня, песни, искренние объятия, свободный дух и сердце, которое бьется за правду. Среди всех сокровищ — и вышиванка. Символ нашей силы, любви и памяти. С Днем вышиванки. Бережем свое, — написала артистка.

Фото: Наталка Денисенко, Александр Педан, Alyona Alyona

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