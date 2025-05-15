Ко Дню вышиванки: ведущие ICTV и СТБ рассказали интересные факты о национальной одежде

В третий четверг мая украинцы отмечают День вышиванки — праздник, который чествует наш национальный дрескод.

К этой дате ведущие телеканалов ICTV и СТБ подготовили десять малоизвестных, но очень интересных фактов об украинской вышиванке.

День вышиванки 2025 — интересные факты

1. Первая школа вышивки появилась в Киевской Руси

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По словам ведущей Вікна-новини на СТБ Яны Брензей, первую школу вышивки основала сестра Владимира Мономаха Анна еще в XI веке. Там обучали вышиванию золотом и серебром.

2. Природные красители — основа цвета

Ведущий Фактов ICTV Петр Демьянчук рассказал, что до появления химических красок хозяйки использовали настои трав, соки и отвары. Эти природные средства давали мягкие, но стойкие цвета. Для достижения золотистого оттенка нити запекали в ржаном тесте.

3. Цвета имеют значение

В рубашках четко прослеживалось распределение по цветам, узнала ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт. Черные вышиванки носили исключительно мужчины, а синие — девочки до 12 лет.

4. Сто техник вышивки

В Украине существует около сотни вышивальных техник. Самые распространенные — это крестик и гладь, говорит ведущий Фактов ICTV Вадим Карпьяк. Но есть и уникальные — бигунец, кружевная, плетение. Отдельная гордость — Борщевская техника, где рубашка вышивается исключительно черными нитками.

5. Обучение с пяти лет

Девочек учили вышивать уже с пяти лет, отмечает ведущая Фактов ICTV Юлия Сеник. В таком возрасте они уже владели иглой и могли украшать ткань простыми швами.

6. Вышиванка на гривнах

Ведущий Фактов ICTV. Спорт Андрей Ковальский напомнил, что 20-гривневую купюру украшает портрет писателя Ивана Франко. Выдающийся украинец изображен именно в вышиванке.

7. Франко — популяризатор вышиванки

К слову, Иван Франко стал первым украинским писателем, который активно популяризировал вышиванку, комбинируя ее с классическими костюмами и тренчами.

8. Сакральное значение вышиванки

Первую вышитую рубашку для младенца освящали пламенем церковной свечи после крещения — как оберег на всю жизнь.

Мужчинам вышиванку дарила только будущая жена, которая шила ее еще до свадьбы. Чтобы орнамент имел силу, девушка сопровождала вышивание заговорами.

9. Всемирный День вышиванки

Ведущая Вікна-новини на СТБ Татьяна Высоцкая подсчитала, что этот праздник его отмечают в 60 странах мира, где есть представители украинской диаспоры. Они проводят марши и флешмобы в вышиванках.

10. Вышиванка — культурное оружие украинцев

Во времена войны и борьбы за идентичность вышиванка стала еще и символом сопротивления, сознательного выбора принадлежать к украинской культуре.

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