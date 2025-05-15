Символ нашої сили і нескореності: зірки вітають українців з Днем вишиванки

У четвер, 15 травня 2025 року, відзначається День вишиванки – свято, що об’єднує українців по всьому світу.

Сьогодні заведено одягати вишиті сорочки та сукні, щоб вшанувати традиції та відчути силу і незламний дух нашої нацї. Повз щорічний святковий флешмоб не пройшли й українські зірки.

Артисти, телеведучі, блогери публікують у соцмережах кадри у вишитому одязі, вітають українців та розповідають, що для них означає вишиванка.

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Зірки вітають з Днем вишиванки

Телеведучий Григорій Решетник з нагоди свята одягнув білу вишиванку з червоним орнаментом, а його дружина, блогерка Христина обрала червону сукню. Подружжя закликало українців берегти традиції, адже це – наш генетичний код.

– Одягаєш вишиванку і відчуваєш силу та неймовірну єдність української нації! Вітаємо з Днем вишиванки і з Днем сім’ї – бережімо традиції, бо це – наш генетичний код, – йдеться у повідомленні.

Наталка Денисенко зізналася, що у неї є кілька улюблених вишиванок, і одній з них вже понад 40 років.

– Вишиванка – це дещо більше ніж просто одяг. Це справді мода українців. Наш код, наша історія, дещо дуже глибоке, – зауважила акторка.

Інна і Тімур Мірошниченки виховують своїх чотирьох дітей з повагою до українських традицій, тому сьогодні вся сім’я вбралася у вишиванки.

Злата Огнєвіч описала вишиванку як “мовчазну пісню, в якій кожен регіон співає по-своєму”.

– Полісся, Поділля, Гуцульщина, Слобожанщина – у кожному орнаменті – частинка серця, пам’яті й любові до рідної землі. Ми різні, але об’єднані нитками традицій. З Днем вишиванки, рідна Україно, – зазначила артистка.

Олександр Педан поділився фото, на яких позує у чорній вишитій сорочці на Хрещатику в Києві.

– З Днем вишиванки, – звернувся до підписників телеведучий.

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розповів, що обрав для себе вишиванку, на якій сварги означають стародавній захист предків і Всесвіту.

Майстриня Зоряна, що створювала вишиванку для музиканта, стверджує, що кожен символ сам обирає власника ще до нанесення на полотно.

– Вишиванка – це особливий одяг. Проте не лише святковий. Вдягати її можна чи не щодня – бо це наша, автентична броня, наш унікальний захист. Зі святом! Ви сьогодні в вишиванці? – поцікавився Тарас Тополя.

Артист Dzidzio переконаний, що вишиванка – це зв’язок з родом, з тими, хто жив до нас.

– З Днем вишиванки! Нехай у кожного буде своя – улюблена, вибрана серцем. Вишиванка – це зв’язок з родом, з тими, хто був до нас. Тому хай цей день буде святом не просто про одяг, а й про духовне, – написав він.

За словами Alyona Alyona, День вишиванки – це ще один привід згадати, які українці красиві, сильні та вільні.

– Це пам’ять про тих, хто боровся за нас. Це символ сили, ніжності й нескореності. Це ми. Де б хто не був – в Україні чи далеко від дому – вишиванка єднає. Нехай у ваших серцях сьогодні буде тепло, любов і гордість за те, хто ми є, – написала реп-виконавиця.

Настя Каменських наголосила, що вишиванка – це одна з мільйонів причин, чому нам варто пишатися Україною.

– Є мільйони причин пишатися Україною й українцями. Наша мелодійна мова, родючий ґрунт, кухня, пісні, щирі обійми, вільний дух і серце, яке б’ється за правду. Серед усіх скарбів – і вишиванка. Символ нашої сили, любові та пам’яті. З Днем вишиванки. Бережімо своє, – написала артистка.

Фото: Наталка Денисенко, Олександр Педан, Alyona Alyona

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