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Марина Терюханова, редактор ленты

Евровидение 2025: за кого голосовала Украина в финале

Євробачення 2025 за кого голосувала Україна,
Фото: ICTV

Украина, как и каждый год, присоединилась к голосованию в финале Евровидения 2025, отдав свои баллы иностранным участникам. Напомним, что представительницей от нашей страны на нынешнем международном песенном конкурсе стала Jerry Heil — певица, автор песен и член Академии Grammy.

Как проголосовало национальное жюри от Украины в финале Евровидения 2025 — читайте дальше.

Евровидение 2025: за кого голосовала Украина

Певица объявила баллы национального жюри Украины в гранд-финале песенного конкурса, который состоялся 17 мая в Базеле, Швейцария, на арене St. Jakobshalle. В нем приняли участие 26 стран: Большая пятерка (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), страна-хозяйка Швейцария и 20 финалистов, которые прошли из двух полуфиналов, состоявшихся 13 и 15 мая.

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Голосування України на Євробаченні

Скрин голосування

Самые высокие 12 баллов Украина отдала Германии.

За кого голосовала Украина в финале Евровидения 2025:

  • Великобритания получила от Украины 10 баллов.
  • Италия получила от Украины 8 баллов.
  • Швейцария получила от Украины 7 баллов.
  • Латвия получила от Украины 6 баллов.
  • Эстония получила от Украины 5 баллов.
  • Португалия получила от Украины 4 балла
  • Люксембург получил от Украины 3 балла.
  • Израиль получил от Украины 2 балла.
  • Австрия получила от Украины 1 балл.
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