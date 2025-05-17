Евровидение 2025: за кого голосовала Украина в финале
Украина, как и каждый год, присоединилась к голосованию в финале Евровидения 2025, отдав свои баллы иностранным участникам. Напомним, что представительницей от нашей страны на нынешнем международном песенном конкурсе стала Jerry Heil — певица, автор песен и член Академии Grammy.
Как проголосовало национальное жюри от Украины в финале Евровидения 2025 — читайте дальше.
Евровидение 2025: за кого голосовала Украина
Певица объявила баллы национального жюри Украины в гранд-финале песенного конкурса, который состоялся 17 мая в Базеле, Швейцария, на арене St. Jakobshalle. В нем приняли участие 26 стран: Большая пятерка (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), страна-хозяйка Швейцария и 20 финалистов, которые прошли из двух полуфиналов, состоявшихся 13 и 15 мая.
Самые высокие 12 баллов Украина отдала Германии.
За кого голосовала Украина в финале Евровидения 2025:
- Великобритания получила от Украины 10 баллов.
- Италия получила от Украины 8 баллов.
- Швейцария получила от Украины 7 баллов.
- Латвия получила от Украины 6 баллов.
- Эстония получила от Украины 5 баллов.
- Португалия получила от Украины 4 балла
- Люксембург получил от Украины 3 балла.
- Израиль получил от Украины 2 балла.
- Австрия получила от Украины 1 балл.