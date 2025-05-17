Євробачення 2025: за кого голосувала Україна у фіналі
Україна, як і щороку, долучилася до голосування у фіналі Євробачення 2025, віддавши свої бали іноземним учасникам. Нагадаємо, що речницею від нашої країни на цьогорічному міжнародному пісенному конкурсі стала Jerry Heil – cпівачка, авторка пісень та членкиня Академії Grammy.
Як проголосувало національне журі від України у фіналі Євробачення 2025 – читайте далі.
Євробачення 2025: за кого голосувала Україна
Співачка оголосила бали національного журі України у гранд-фіналі пісенного конкурсу, що відбувся 17 травня в Базелі, Швейцарія, на арені St. Jakobshalle. У ньому взяли участь 26 країн: Велика п’ятірка (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія), країна-господарка Швейцарія та 20 фіналістів, які пройшли з двох півфіналів, що відбулися 13 та 15 травня.
Найвищі 12 балів Україна віддала Німеччині.
За кого голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025:
- Велика Британія отримала від України 10 балів.
- Італія отримала від України 8 балів.
- Швейцарія отримала від України 7 балів.
- Латвія отримала від України 6 балів.
- Естонія отримала від України 5 балів.
- Португалія отримала від України 4 бали.
- Люксембург отримав від України 3 бали.
- Ізраїль отримав від України 2 бали.
- Австрія отримала від України 1 бал.