Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Марина Терюханова, редакторка стрічки

Євробачення 2025: за кого голосувала Україна у фіналі

Євробачення 2025 за кого голосувала Україна,
Фото: ICTV

Україна, як і щороку, долучилася до голосування у фіналі Євробачення 2025, віддавши свої бали іноземним учасникам. Нагадаємо, що речницею від нашої країни на цьогорічному міжнародному пісенному конкурсі стала Jerry Heil – cпівачка, авторка пісень та членкиня Академії Grammy.

Як проголосувало національне журі від України у фіналі Євробачення 2025 – читайте далі. 

Євробачення 2025: за кого голосувала Україна 

Співачка оголосила бали національного журі України у гранд-фіналі пісенного конкурсу, що відбувся 17 травня в Базелі, Швейцарія, на арені St. Jakobshalle. У ньому взяли участь 26 країн: Велика п’ятірка (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія), країна-господарка Швейцарія та 20 фіналістів, які пройшли з двох півфіналів, що відбулися 13 та 15 травня. 

Зараз дивляться
Голосування України на Євробаченні

Скрин голосування

Найвищі 12 балів Україна віддала Німеччині.

За кого голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025:

  • Велика Британія отримала від України 10 балів.
  • Італія отримала від України 8 балів.
  • Швейцарія отримала від України 7 балів.
  • Латвія отримала від України 6 балів.
  • Естонія отримала від України 5 балів.
  • Португалія отримала від України 4 бали.
  • Люксембург отримав від України 3 бали.
  • Ізраїль отримав від України 2 бали.
  • Австрія отримала від України 1 бал.
Читайте також
Які країни найчастіше перемагали на Євробаченні: Україна є в списку
Хто найбільше перемагав на Євробаченні

Євробачення 2025
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь