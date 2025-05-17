Євробачення 2025: за кого голосувала Україна у фіналі

Україна, як і щороку, долучилася до голосування у фіналі Євробачення 2025, віддавши свої бали іноземним учасникам. Нагадаємо, що речницею від нашої країни на цьогорічному міжнародному пісенному конкурсі стала Jerry Heil – cпівачка, авторка пісень та членкиня Академії Grammy.



Як проголосувало національне журі від України у фіналі Євробачення 2025 – читайте далі.

Євробачення 2025: за кого голосувала Україна

Співачка оголосила бали національного журі України у гранд-фіналі пісенного конкурсу, що відбувся 17 травня в Базелі, Швейцарія, на арені St. Jakobshalle. У ньому взяли участь 26 країн: Велика п’ятірка (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія), країна-господарка Швейцарія та 20 фіналістів, які пройшли з двох півфіналів, що відбулися 13 та 15 травня.

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Найвищі 12 балів Україна віддала Німеччині.

За кого голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025:

Велика Британія отримала від України 10 балів.

Італія отримала від України 8 балів.

Швейцарія отримала від України 7 балів.

Латвія отримала від України 6 балів.

Естонія отримала від України 5 балів.

Португалія отримала від України 4 бали.

Люксембург отримав від України 3 бали.

Ізраїль отримав від України 2 бали.

Австрія отримала від України 1 бал.

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