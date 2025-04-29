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Огласит баллы жюри: Jerry Heil станет спикером Украины на Евровидении 2025

Jerry Heil
Фото: Jerry Heil

Певица Jerry Heil станет спикером Украины на международном песенном конкурсе Евровидение 2025, которое состоится уже в мае в швейцарском Базеле.

Jerry Heil выбрали спикером Украины на Евровидении

Певица объявит баллы национального жюри Украины в гранд-финале песенного конкурса в субботу, 17 мая.

— Представителем Украины на Евровидении 2025 станет Jerry Heil! Певица, автор песен, участница Евровидения 2024 и член Академии Grammy объявит баллы национального жюри Украины 17 мая во время гранд-финала в Базеле, — говорится в сообщении.

Отметим, что Jerry Heil вместе с Alyona Alyona представляла Украину на Евровидении 2025 в шведском Мальме. Артистки выступали с песней Teresa & Maria и в гранд-финале заняли третье место.

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В этом году Украину будет представлять группа Ziferblat с композицией Bird of Pray. Музыканты выйдут на международную сцену в Базеле в первом полуфинале (13 мая) под пятым номером.

За состав национального жюри украинцы голосовали в приложении Дія, однако он станет известен в день гранд-финала Евровидения 2025.

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