Огласит баллы жюри: Jerry Heil станет спикером Украины на Евровидении 2025
Певица Jerry Heil станет спикером Украины на международном песенном конкурсе Евровидение 2025, которое состоится уже в мае в швейцарском Базеле.
Jerry Heil выбрали спикером Украины на Евровидении
Певица объявит баллы национального жюри Украины в гранд-финале песенного конкурса в субботу, 17 мая.
— Представителем Украины на Евровидении 2025 станет Jerry Heil! Певица, автор песен, участница Евровидения 2024 и член Академии Grammy объявит баллы национального жюри Украины 17 мая во время гранд-финала в Базеле, — говорится в сообщении.
Отметим, что Jerry Heil вместе с Alyona Alyona представляла Украину на Евровидении 2025 в шведском Мальме. Артистки выступали с песней Teresa & Maria и в гранд-финале заняли третье место.
В этом году Украину будет представлять группа Ziferblat с композицией Bird of Pray. Музыканты выйдут на международную сцену в Базеле в первом полуфинале (13 мая) под пятым номером.
За состав национального жюри украинцы голосовали в приложении Дія, однако он станет известен в день гранд-финала Евровидения 2025.