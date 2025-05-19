Воспоминание к годовщине Гарри и Меган: как Елизавета II поставила герцогиню на место

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, по данным королевского биографа Кэти Николл, грубо разговаривала с персоналом во время подготовки к свадьбе с принцем Гарри в 2018 году.

Напомним, что королевский потомок женился на Маркл 19 мая, поэтому сегодня пара отмечает седьмую годовщину брака, который сопровождается постоянными скандалами.

Почему Елизавета II вступилась за повара

В одном из эпизодов в Виндзорском замке Меган обвинила повара в том, что в веганском блюде якобы чувствуется яйцо. Инцидент дошел до королевы Елизаветы II, которая всегда заботилась о персонале и даже делала подарки на Рождество.

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— Меган, в этой семье мы так с людьми не разговариваем, — обратилась к Маркл Елизавета II.

Подобные случаи повторялись и после свадьбы. По словам историка Хьюго Уикерса, во время жизни в коттедже Фрогмор Меган оскорбила помощника садовника, и жалоба тоже дошла до королевы.

Кроме того, ассистентка герцогини Сассекской Мелисса Туабти уволилась после конфликта по поводу цвета пледов для гостей.

В 2018 году коммуникационный секретарь Джейсон Кнауф сообщил о “неприемлемом отношении” Маркл к персоналу и случаях буллинга, из-за которых уволились две сотрудницы. Медиа писали о “токсичной атмосфере” во дворце, где работники плакали и чувствовали эмоциональное истощение.

Меган отрицает обвинения, называя это “спланированной кампанией очернения”, и подчеркивает свою поддержку пострадавших от буллинга. Между тем именно из-за ее поведения в скандал попал принц Гарри, которого обвинила в травле председатель правления благотворительной организации Sentebale Софи Чандаука.

Источник : Daily Mail

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