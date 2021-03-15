Букингемский дворец привлек к расследованию заявлений о якобы травли работников Кенсингтонского дворца со стороны Меган Маркл независимую юридическую фирму.

Юристы должны опросить сотрудников королевского двора, которые жаловались на необоснованные претензии, которые предъявляла к ним герцогиня Сассекская.

В то же время, сама Меган и ее муж принц Гарри вряд ли будут привлечены к участию в расследовании.

Эксперты считают, что эта юридическая процедура может еще больше осложнить отношения между герцогом и герцогиней и другими членами королевской семьи.

В начале марта издание The Sunday Times сообщило о переписке бывшего пресс-секретаря Меган и принца Гарри, из которого следовало, что герцогиня травила сотрудников Кенсингтонского дворца, где она проживала с Гарри.

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В Букингемском дворце заявили, что обеспокоены такими заявлениями и проведут собственное расследование. Представитель герцогини и герцога Сассекских назвал эти заявления клеветой и дискредитацией.

Интервью принца Гарри и Меган

Принц Гарри и его жена Меган дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

В нем Меган вспомнила о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка.

Герцогиня Сассекском также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, а себя Меган назвала жертвой клеветнической кампании.

По неофициальной информации, Меган и Гарри получили за интервью Опре от $7 до $9 млн.

Источник: The Sunday Times