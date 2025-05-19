Спогад до річниці Гаррі та Меган: як Єлизавета II поставила герцогиню на місце

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, за даними королівської біографки Кеті Ніколл, грубо розмовляла з персоналом під час підготовки до весілля з принцом Гаррі у 2018 році.

Нагадаємо, що королівський нащадок побрався з Маркл 19 травня, тож сьогодні пара відзначає сьому річницю шлюбу, який супроводжується постійними скандалами.

Чому Єлизавета II вступилася за кухаря

В одному з епізодів у Віндзорському замку Меган звинуватила кухаря у тому, що у веганській страві нібито відчувається яйце. Інцидент дійшов до королеви Єлизавети II, яка завжди дбала про персонал і навіть робила подарунки на Різдво.

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– Меган, у цій родині ми так із людьми не розмовляємо, – звернулася до Маркл Єлизавета II.

Подібні випадки повторювались і після весілля. За словами історика Г’юґо Вікерса, під час життя в котеджі Фрогмор Меган образила помічника садівника, і скарга теж дійшла до королеви.

Крім того, асистентка герцогині Сассекської Мелісса Туабті звільнилася після конфлікту щодо кольору пледів для гостей.

У 2018 році комунікаційний секретар Джейсон Кнауф повідомив про “неприйнятне ставлення” Маркл до персоналу та випадки булінгу, через які звільнились двоє співробітниць. Медіа писали про “токсичну атмосферу” у палаці, де працівники плакали та відчували емоційне виснаження.

Меган заперечує звинувачення, називаючи це “спланованою кампанією очорнення”, та наголошує на своїй підтримці постраждалих від булінгу. Тим часом саме через її поведінку у скандал втратив принц Гаррі, якого звинуватила у цькуванні голова правління благодійної організації Sentebale Софі Чандаука.

Джерело : Daily Mail

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