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Мы сказали “да”: дочь Елены Мозговой объявила о помолвке с любимой

Зоя Мозгова заручилася з коханою

Старшая дочь продюсера Елены Мозговой Зоя, которая летом прошлого года сделала камингаут, обручилась со своей возлюбленной Юлией.

Дочь Мозговой обручилась с девушкой

На личной странице в Instagram Зоя поделилась кадрами с избранницей, а также сообщила, что они с Юлией сказали друг другу “да”.

Помолвка пары состоялась на побережье Аравийского моря, штат Гоа, Индия. Зоя подарила любимой кольцо с жемчужиной.

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— Мы сказали “да”. Я не верила, что смогу снова довериться, открыть свое сердце, быть уязвимой. Но любовь — настоящая, глубокая любовь — не просит ничего, кроме правды. На этом берегу, под открытым небом Гоа, я сделала шаг. Не из страха потерять, а из желания быть настоящей. Выбирать нас, выбирать путь вместе, — подписала видео Зоя.

В комментариях пару поздравила Елена Мозговая, мама Зои.

— Вираж! Будьте счастливы — написала продюсер.

Напомним, Зоя Мозговая заявила о своей гомосексуальности в июле прошлого года. Тогда она опубликовала видео, на котором целуется с Юлией на фоне гор.

Зоя — это приемная дочь Александра Пономарева. Комментируя камингаут дочери, певец сказал, что для него это “некомфортная” тема и “каждый выбирает свой путь”.

Родным отцом Зои является второй муж Елены Мозговой — Дмитрий. Они жили в гражданском браке. Когда девочке было четыре года, мужчина погиб.

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Фото: Зоя Мозговая

Алена Мозговая
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