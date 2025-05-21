Ми сказали “так”: донька Олени Мозгової оголосила про заручини з коханою

Старша донька продюсерки Олени Мозгової Зоя, яка влітку минулого року зробила камінгаут, заручилася зі своєю коханою Юлією.

Донька Мозгової заручилася з дівчиною

На особистій сторінці в Instagram Зоя поділилася кадрами з обраницею, а також повідомила, що вони з Юлією сказали одне одній “так”.

Заручини пари відбулися на узбережжі Аравійського моря, штат Гоа, Індія. Зоя подарувала коханій обручку з перлиною.

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– Ми сказали “так”. Я не вірила, що зможу знову довіритися, відкрити своє серце, бути вразливою. Але кохання – справжнє, глибоке кохання – не просить нічого, крім правди. На цьому березі, під відкритим небом Гоа, я зробила крок. Не зі страху втратити, а з бажання бути справжньою. Обирати нас, обирати шлях разом, – підписала відео Зоя.

У коментарях пару привітала Олена Мозгова, мама Зої.

– Віраж! Будьте щасливі – написала продюсерка.

Нагадаємо, Зоя Мозгова заявила про свою гомосексуальність у липні минулого року. Тоді вона опублікувала відео, на якому цілується з Юлією на тлі гір.

Зоя – це названа донька Олександра Пономарьова. Коментуючи камінгаут доньки, співак сказав, що для нього це “некомфортна” тема і “кожен обирає свій шлях”.

Рідним батьком Зої є другий чоловік Олени Мозгової – Дмитро. Вони жили у цивільному шлюбі. Коли дівчинці було чотири роки, чоловік загинув.

Фото: Зоя Мозгова

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