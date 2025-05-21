Вся семья Аддамс в Неверморе: Netflix показал, чем удивит Уэнсдей 2 сезон

Второй сезон сериала Уэнсдей от Netflix можно смело назвать одной из самых ожидаемых премьер года.

Шоураннеры, актеры и режиссер Тим Бертон поделились новыми подробностями продолжения приключений мрачной, но очень симпатичной семейки Аддамс.

Уэнсдей 2 сезон — подробности

Главная героиня сериала Уэнсдей в исполнении Дженны Ортеги вернется в академию Невермор, но уже вместе с младшим братом Пагсли. В целом сценаристы уделят больше внимания отношениям в семье.

Сейчас смотрят

— В этом сезоне мы действительно погружаемся глубже в семейную динамику, впервые появится бабушка, больше сцен будет у Мортиши и Гомеса, — пояснил шоураннер Альфред Гоф.

Режиссер Тим Бертон добавил, что второй сезон для него — это шанс “привести всю семью в Невермор” и показать Аддамсов в действии.

В сериале станет меньше романтики, на смену которой придет еще больше хоррора и мистики.

Реакция сети на тизер Уэнсдей 2 сезон

Поклонники сериала очень ждут второй сезон Уэнсдей. Особое внимание вызвала сцена фехтования между Мортишей и Уэнсдей, появление всей семьи в Неверморе и возвращение персонажа, которого называют Гайд.

Уэнсдей и Мортиша фехтуют — уже не могу дождаться!

Весь клан Аддамсов в этом сезоне в Неверморе — я замираю в ожидании!

Я сразу же бросила телефон, как только увидела Гайда.

Это будет горько-сладко. Я очень жду второго сезона.

Еще 78 дней, и я останусь наедине с Уэнсдей и Netflix.

Напомним, что премьера Уэнсдей 2 сезон состоится уже этим летом. Первая часть эпизодов выйдет 6 августа, вторая — 3 сентября.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.