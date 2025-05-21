Уся родина Аддамсів у Неверморі: Netflix показав, чим здивує Венздей 2 сезон

Другий сезон серіалу Венздей від Netflix можна сміливо назвати однією з найочікуваніших премʼєр року.

Шоуранери, актори та режисер Тім Бертон поділилися новими подробицями продовження пригод похмурої, але дуже симпатичної сімейки Аддамсів.

Венздей 2 сезон – подробиці

Головна героїня серіалу Венздей у виконанні Дженни Ортеґи повернеться до академії Невермор, але вже разом із молодшим братом Пагслі. Загалом сценаристи приділять більше уваги стосункам у родині.

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– Цього сезону ми справді занурюємося глибше в родинну динаміку, вперше з’явиться бабуся, більше сцен буде в Мортіші й Гомеса, – пояснив шоуранер Альфред Гоф.

Режисер Тім Бертон додав, що другий сезон для нього – це шанс “привести всю родину в Невермор” і показати Аддамсів у дії.

У серіалі стане менше романтики, на зміну якій прийде ще більше горору й містики.

Реакція мережі на тизер Венздей 2 сезон

Шанувальники серіалу дуже чекають на другий сезон Венздей. Особливу увагу викликала сцена фехтування між Мортішею і Венздей, поява всієї родини в Неверморі та повернення персонажа, якого називають Гайд.

Венздей і Мортіша фехтують – вже не можу дочекатися!

Увесь клан Аддамсів цього сезону в Неверморі – я завмираю в очікуванні!

Я одразу ж кинула телефон, щойно побачила Гайда.

Це буде гірко-солодко. Дуже чекаю другий сезон.

Ще 78 днів, і я залишуся наодинці з Венздей і Netflix.

Нагадаємо, що прем’єра Венздей 2 сезон відбудеться вже цього літа. Перша частина епізодів вийде 6 серпня, друга – 3 вересня.

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